Moto X40 Özellikleri Sızdırıldı

Android telefon pazarında her geçen gün yeni oyuncular boy göstermeye devam ediyor. Lenovo Group'un sahibi olduğu, bir zamanların ünlü markası Motorola, Çin yatırımıyla yeniden yükselişe geçti. Arka arkaya fiyat-performans açısından çok başarılı üst segment Android telefon çıkartan firma, yatırımlarının karşılığını alacak gibi duruyor. Yeni telefolarından biri olan Moto X40'ın özellikleri belli oldu.

Üst segment Android telefonlar arasında listelerin en başına oturma kapasitesine sahip olan Moto X40, sahip olduğu birçok özellik bakımından göz kamaştırıyor. Özellikle ekran teknolojisi ve kameralarıyla dikkat çeken cihazın işlemcisi de bir hayli güçlü!

Moto X40 Özellikleri

Motorola'nın yeni amiral gemisi Moto X40, Qualcomm'un son teknoloji çiplerinden olan Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte gelecek. 3.0 Ghz sekiz çekirdekli mimariye sahip olan çip, benchmark testlerinde yüksek puanlar almasıyla biliniyor.

Öte yandan ekran tarafında ise kullanıcıları 1080 x 2400 çözünürlüğünde 6,67 inç OLED ekran karşılayacak. FULL HD+ çözünürlüğe sahip olan ekran, 165 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

Kamera tarafında ise 60 megapiksellik selfie kamerası, fark yaratacak gibi duruyor. Arka tarafta bulunan 50 megapiksel ana + 50 megapiksel geniş açı + 12 megapiksel makro kamerası ise fotoğraf çekmeyi sevenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

5000 mAh batarya ve 68 W hızlı şarj desteği ile sunulacak olan cihazın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Moto X40'ın ilk olarak Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.