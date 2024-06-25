Moto S50 Neo Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Motorola, Çin'de düzenlediği büyük bir etkinlik ile Razr 50 serisinin tanıtımını gerçekleştirirken Moto S50 Neo modelini de duyurdu. İşte orta segmentin yeni oyuncusu olan bu telefonun tüm detayları!

Moto S50 Neo Özellikleri ve Fiyatı

Moto S50 Neo'nun 6.7 inç büyüklüğündeki kavisli OLED ekranı Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. 256 GB depolama alanında 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunan telefon, 512 GB depolama alanını tercih ettiğinizde 12 GB RAM ile geliyor.

S50 Neo gücünü Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 işlemciden alıyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemci, sekiz çekirdekli bir yapıda ve 2.2 GHz hızında çalışıyor.

Renk konusunda Pantone ile çalışan şirket Gri, Olivin ve Surf olmak üzere üç farklı seçenek sunuyor. Son iki seçenekten birini tercih ettiğinizde hem cilt dostu hem de aşınmaya dayanıklı bir kaplamaya sahip oluyorsunuz.

Cihazın arka tarafında f/1.79 diyaframa ve 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip olan Sony IMX882 ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Android 14 işletim sistemi ile çalışan Moto S50 Neo'da microSD kart girişi de bulunuyor.

Moto S50 Neo fiyatı 8 GB RAM / 256 GB depolama için 192 dolar olarak belirlenirken, 12 GB RAM / 256 GB depolama için 220 dolar olarak açıklandı. En üst konfigürasyonu almak istediğinizde ise 261 dolar ödemeniz gerekiyor.