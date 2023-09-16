Motorola'dan Uzun Bir Aradan Sonra Yeni Tablet: Moto Tab G84!

Motorola son zamanlarda orta sınıf Moto Edge 40 Neo da dâhil olmak üzere birkaç yeni akıllı telefonu piyasaya sürdü ancak Lenovo'nun sahibi olduğu şirketten son dönemde pek tablet görmedik. Moto Tab G62 LTE şirketin piyasaya sürdüğü son tabletti ancak yakında Moto Tab G84 adında yeni bir model tanıtabilir.

Yakın tarihli bir rapor, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Moto Tab G84 adındaki tabletin görüntülerini paylaştı.

Bir Appauls raporu Motorola'nın yakında Moto Tab G84'ü piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia ediyor. Bu tabletin 2022 yılında piyasaya sürülen Tab G70'in halefi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Moto Tab G84 Tasarımı

Yeni tabletin görselleri, önceki Motorola tabletleri gibi kalın çerçevelere sahip olmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Çift tonlu arka yüzünde tek bir 8MP kamera yer alıyor. Resimlerden net olarak anlaşılmasa da rapor, tabletin metalik bir gövdeye sahip olduğunu vurguluyor.

Moto Tab G84, yatay yönde bir selfie kamerasına sahip olduğu için büyük ekranlı bir tablet gibi görünüyor. Tabletin arkasında muhtemelen stylus kalem için manyetik bir konektör amaçlı küçük bir kesik var. Motorola logosu tabletin arkasında ortalanmış durumda. Tablet Dolby Atmos destekli JBL hoparlörlere sahip.

Tabletin alt kenarında, bir klavye aksesuarı için yerleştirme kısmı olabilecek üç temas noktasına sahip bir Pogo PIN bağlantısı var. Tabletin sağ tarafında ise iki hoparlör ve bir USB-C portu bulunuyor.

Şu anda tabletin teknik özellikleri ve piyasaya çıkış tarihine yönelik doğrudan Motorola'dan açıklama yok. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.