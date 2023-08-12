Xiaomi Pad 6 Max 14'e Dair Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

Xiaomi, 14 Ağustos için müthiş bir lansman etkinliği hazırlıyor. Söylentilere göre Çinli şirket yeni Mix Fold 3'ü, Redmi K60 Ultra'yı, Band 8 giyilebilir cihazının Pro versiyonunu ve 14 inçlik, 2'si 1 arada devasa Pad 6 Max 14 Android tableti tanıtacak.

Xiaomi şimdi tablet için birkaç tanıtım görüntüsü daha paylaştı ve cihazın özelliklerinden daha fazlasını ortaya çıkardı.

Xiaomi Pad 6 Max 14'ten Yeni Afişler

Daha önce bilindiği ve adından da anlaşılacağı üzere Pad 6 Max 14, Pad 6 ve Pad 6 Pro'daki 11 inçlik panellerden %62 daha büyük olan 14 inçlik, 144 Hz'lik devasa bir LCD'ye sahip olacak. Pad 6 Max ayrıca Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek.

Tablete güç veren 10.000 mAh'lik devasa bir pil olacak ve bildirildiğine göre 67W hızlı şarj ve etkileyici bir 33W ters şarj desteği ile Pad 6 Max 14 önemli pil iyileştirmelerine sahip olacak. Xiaomi ayrıca pil sağlığını daha uzun süre korumayı amaçlayan Surge G1 pil yönetim işlemcisi kullanacağını da açıklamıştı.

Son olarak, Xiaomi Pad 6 Max 14 görünüşe göre sekiz hoparlörlü bir sisteme sahip olacak. 14 inçlik devasa ekranı ve dört yönlü bölünmüş ekran gibi yerleşik özellikleriyle tablet şimdiden kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik konusunda henüz bir bilgi yok.