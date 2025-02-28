MotoGP 25 Duyuruldu: Sistem Gereksinimleri ve Etkileyici Fragmanı!
MotoGP 25'in sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi açıklandı. Peki, popüler serinin yeni oyunu ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Milestone, MotoGP serisinin yeni oyununu duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte etkileyici bir fragman paylaşıldı. Ayrıca MotoGP 25 olarak isimlendirilen oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.
MotoGP 25 Fragmanı ile Heyecanı Artırdı
Uzun süredir merakla beklenen yeni MotoPG oyunu nihayet duyuruldu. YouTube üzerinden yayınlanan fragman aksiyon dolu motosiklet yarışlarını içeriyor. 1 dakika 7 saniye uzunluğundaki video heyecan seviyesini artırmayı başardı.
Çapraz platform desteğine sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi PvP ve ortak/bölünmüş ekran PvP modlarına da sahip olacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunda kariyer ve hızlı modlar da bulunacak.
MotoGP 25 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 (4096 MB) / Radeon R9 285 (2048 MB)
- DirectX: Sürüm 11
MotoGP 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-10100 (4 * 3600) | AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) or equivalent
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 (8192 MB) / Radeon RX 5700 (8192 MB)
- DirectX: Sürüm 11
Gerçekçi Grafiklere Sahip Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Gerçekçi grafikleriyle dikakt çeken oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. İşte oyunu bedava oynamak için uygulanması gereken adımlar!
MotoGP 25 Çıkış Tarihi
MotoGP 25 oyunu 30 Nisan 2025 tarihinde PC, Xbox SeriesX/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.