MotoGP 25 Duyuruldu: Sistem Gereksinimleri ve Etkileyici Fragmanı!

Milestone, MotoGP serisinin yeni oyununu duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte etkileyici bir fragman paylaşıldı. Ayrıca MotoGP 25 olarak isimlendirilen oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de açıklandı.

MotoGP 25 Fragmanı ile Heyecanı Artırdı

Uzun süredir merakla beklenen yeni MotoPG oyunu nihayet duyuruldu. YouTube üzerinden yayınlanan fragman aksiyon dolu motosiklet yarışlarını içeriyor. 1 dakika 7 saniye uzunluğundaki video heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Çapraz platform desteğine sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi PvP ve ortak/bölünmüş ekran PvP modlarına da sahip olacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunda kariyer ve hızlı modlar da bulunacak.

MotoGP 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 960 (4096 MB) / Radeon R9 285 (2048 MB)

GeForce GTX 960 (4096 MB) / Radeon R9 285 (2048 MB) DirectX: Sürüm 11

MotoGP 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3-10100 (4 * 3600) | AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) or equivalent

Intel Core i3-10100 (4 * 3600) | AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) or equivalent RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 (8192 MB) / Radeon RX 5700 (8192 MB)

GeForce RTX 2070 (8192 MB) / Radeon RX 5700 (8192 MB) DirectX: Sürüm 11

MotoGP 25 Çıkış Tarihi

MotoGP 25 oyunu 30 Nisan 2025 tarihinde PC, Xbox SeriesX/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformları için satışa sunulacak.