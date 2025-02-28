Gerçekçi Grafiklere Sahip Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında gerçekçi grafikleriyle dikkat çeken Expeditions: A MudRunner Game kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hita peden Expeditions: A MudRunner Game isimli oyunu üç gün boyunca (3 Mart 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

13 Mart tarihine kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 40 oranında indirime giren oyun 27,99 dolardan (1.022 TL) 16,79 dolara (613 TL) düştü. Oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Expeditions: A MudRunner Game Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

istemcisini açın. Expeditions: A MudRunner Game sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Expeditions: A MudRunner Game Minimum Sistem Gereksinimleri