Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Cepte Taşınan Telefon Bir Anda Alev Aldı

Son yıllarda elektronik cihazların hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte elektrik kaynaklı kazalarda da artış yaşanıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu riskler önemli ölçüde azalmış olsa da tamamen ortadan kalkmış değil.

Nitekim kısa süre önce yaşanan bir olay da bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide bir kullanıcının cebindeki akıllı telefonun aniden alev aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Cepteki Telefon Birden Bire Alev Aldı

Akıllı telefon pazarının önde gelen kaynaklarından Abhishek Yadav tarafından paylaşılan videoda Motorola’ya ait olduğu ve Moto G54 modeli olduğu belirtilen cihazın yangın sonrası hâli görülüyor. Ciddi şekilde zarar gören telefonun arka panelinde ağır hasar oluşmuş. Öyle ki plastik bölümün eridiği, ekranın ise çatladığı ve tamamen karardığı açıkça görülüyor.

Bu olay sırasında neyse ki ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Yalnızca kullanıcının pantolonunda küçük bir hasar oluştuğu ifade ediliyor. Bu durum da insana "cana geleceğine mala gelsin" dedirtiyor. Peki model neden birden bire alev aldı? Yangının kaynağının lityum-iyon batarya olduğu söyleniyor.

Günümüzde yeni nesil akıllı telefonlarda patlama riskini azaltmak, eğer bir olay yaşanırsa da oluşabilecek zararı en aza indirmek amacıyla bataryalarda yumuşak kılıf (pouch) hücreler tercih ediliyor. Ancak bu yapı, riski tamamen ortadan kaldırmıyor. Sadece etkisini azaltıyor. Moto G54 modelinde ise zaten bu teknoloji yok.

Öte yandan Motorola, geçmişte de benzer haberlerle gündeme gelmişti. Örneğin Şubat 2025’te Brezilya’da bir kadının cebindeki telefon alev almış ve bunun sonucunda vücudunda ciddi yanıklar oluşmuştu. Bu olaydan sonra şirket, bu tür olayların son derece nadir olduğunu ve çoğunlukla üretim hataları veya cihazın daha önce hasar görmesiyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Kısa süre önce yaşanan kaza içinse açıklama gelmedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.