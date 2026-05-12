19 Saat Oyun Süresi Sunan Amiral Gemisi Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo en son 2022'de piyasaya sürdüğü Legion Y70 2022'nin devam modeli için geri sayıma geçti. Marka bu kapsamda önümüzdeki günlerde Legion Y70 2026'yı tanıtacak. Son olarak akıllı telefonun temel özellikleri paylaşıldı. İşte Legion Y70 2026 hakkında tüm bilinenler!

Lenovo Legion Y70 2026 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Teknolojisi: Q10 OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 7.000 nit tepe parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Batarya: 8.000 mAh

Şarj: 90W hızlı şarj

Arka Kamera: 50MP ana + 8MP ultra geniş

Ön Kamera: 32MP

Su/Toz Direnci: IP66 + IP68 + IP69

Oyun Süresi: 19,3 saate kadar

Normal Kullanım Süresi: 57,6 saate kadar

Lenovo Legion Y70 2026 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Legion Y70 2026'da 6,82 inç boyutlarında 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bunlara ek olarak 2K çözünürlüğü desteklemesiyle birlikte ekrandaki detayları keskin ve net bir şekilde görebileceksiniz.

OLED teknolojisi siyah renkleri en gerçekli tonuyla gösterebiliyor. Bu da LCD panellerde sıkça yaşanan siyahın griye çalması gibi can sıkan sorunların önüne geçiyor.

Lenovo Legion Y70 2026 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar olmasa da amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyor. Aynı zamanda 3 nm mimariyle üretildiğini ve 4 nm tabanlı yonga setlerinden daha hızlı çalıştığını ve aynı zamanda daha az güç tükettiğini belirtelim.

İşlemci halihazırda realme Neo 8 ve OnePlus 15R gibi üst seviye modellerde kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızda ise PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile’ı 120 FPS seviyesinde çalıştırdığını belirtelim. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynatabildiğini söyleyebiliriz.

Lenovo Legion Y70 2026 Kamerası Nasıl Olacak?

Modelde 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunacak. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde 50 megapiksel ana ve 13 megapiksel ultra geniş açılı sensörler tercih edilmişti.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz.

Lenovo Legion Y70 2026 Bataryası Nasıl Olacak?

Lenovo Legion Y70 2026’nın en çok dikkat çeken özelliği bataryası olacak. Zira şirketin iddiasına göre akıllı telefon 19,3 saate kadar oyun ve 57,6 saate kadar normal kullanım süresi sunacak. Bununla birlikte cihazda 90W hızında şarj olabilen 8.000 mAh’lik bir pil bulunacak.

Lenovo Legion Y70 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y70 2026 19 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte vitrine çıkacak. Bu etkinlikle birlikte cihazın tüm teknik özelliklerini, tasarımı ve fiyatı öğrenebileceğiz. Bunun dışında Legion Y70 2022'nin 2,970 yuanlık (19.860 TL) bir fiyata sahip olduğunu göz önüne alınca yaklaşan modelin çok yüksek ihtimalle 3,499 yuanlık (23.396 TL) bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 47.307 TL seviyelerine denk geliyor.

Lenovo Legion Y70 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ülkemizde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Marka an itibariyle Legion Tab gibi mobil ürünlerini satsa da maalesef 2022'de çıkan Legion Y70'i ülkemize getirmedi. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle Legion Y70 2026'nın Türkiye'yi pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y70 teknik özellikleriyle beni memnun etti diyebilirim. Burada en çok dikkatimi çeken özelliği de bataryası oldu. Akıllı telefon şirketin iddiasına göre 19,3 saate kadar oyun süresi sunabilirse benim gibi pil performansından mustarip kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum.