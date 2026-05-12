OPPO'nun OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 80W Hızlı Şarj ve Dahası

OPPO, Reno 16 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Reno 16'nın renk seçenekleri ortaya çıktı. Dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Reno 16'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

İddiaya göre OPPO Reno 16, "Fairy Purple", "Lucky Clover", "Black Horse" ve "Heartbeat Star" olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. "Fairy Purple" mor, "Lucky Clover" yeşil, "Black Horse" ise siyah renge sahip olacak. Bunların yanı sıra "Heartbeat Star" seçeneğinde gümüş veya beyaz zemin üzerinde yıldız simgeleri bulunabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 gücünü Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme ve video izlemek gibi işlerde devreye giriyor.

Dimensity 8500 işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor. Serinin bir önceki modeli Reno 15'te ise Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,32 inç büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Reno 15'in ekran parlaklığı göz önnüde bulundurulduğunda Reno 16'da 1400 nit civarı bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16, 2026 yılının mayıs ayının sonunda tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16, Reno 15'ten daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 3.100 yuan (20.681 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın ekran özellikleri dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. OLED'in ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bunların yanı sıra cihazın yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum.