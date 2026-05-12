Çok Güçlü İşlemcili Reno 16 Pro Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Reno 16 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Reno 16 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı. Yüksek çözünürlüğe sahip kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Renk Seçenekleri Neler Olacak?

İddiaya göre OPPO Reno 16 Pro "Dream Blue", "Black Horse" ve "Heartbeat Star" olmak üzere üç farklı renk seçeneğiiel birlikte gelecek. "Black Horse" ise siyah, "Dream Blue" ise mavi renge sahip olacak. Bunların yanı sıra "Heartbeat Star" seçeneğinde gümüş veya beyaz zemin üzerinde yıldız simgeleri bulunabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W, kablolu, 50W kablosuz

80W, kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu da belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu arada Dimensity 9500s, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500s işlemcisi daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. OPPO Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 bulunuyor. MediaTek tarafından 4 mn üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi modelinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. OPPO Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüğe sahip kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.735 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.408 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16 Pro'nun en iddialı amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonun ayrıca hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.