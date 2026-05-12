10.420 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! Güçlü İşlemci ve 16 GB RAM'i Var

OPPO, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte tabletin özellikleri ortaya çıktı. İsmi henüz belli olmayan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Yeni OPPO Tabletin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlük: 3K

3K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Batarya: 10.420 mAh

10.420 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Yeni OPPO Tabletin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin ekranı 12,1 inç büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor.

OPPO'nun diğer tableti Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yneileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Yeni OPPO Tabletin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablet gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Pad 5'te ise Dimensity 9400+ işlemcisi mevcut. Bu işlemcinin de çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Yeni OPPO Tabletin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android tablet, 10.420 mAh batary akapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde tablet, uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5'te 10.420 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızl ışarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önnüde bulundurulduğunda yeni tablette 67W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO'nun Yeni Tableti Ne Zaman Tanıtılacak?

16 GB'a kadar RAM seçenekleri sunacak tabletin haziran veya temmuz ayında tanıtılması Bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO'nun Yeni Tableti Türkiye'de Satılacak mı?

Yeni tabletin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla yeni tabletin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Yeni OPPO Tabletin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 5 için 282 dolar (12.802 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni tabletin Pad 5'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni model, 295 dolar (13.393 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak tabletin işlemcisi dikkatimi çekit. Cihazın Genshin Impact ve Wuthering Waves gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim.