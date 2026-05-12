Huawei'den Powerbankleri İşsiz Bırakacak Akıllı Telefon Geliyor!

Telefon pazarında batarya kapasiteleri gün geçtikçe artıyor. Bundan birkaç sene önce 5.000 mAh’lik bir pil yeterli görülürken, 2026 itibarıyla 7.000–8.000 mAh seviyeleri bile bazı kullanıcılar için tatmin etmeyebiliyor. Güvenilir kaynaklara göre Huawei çok yakında bu konuyla ilgili önemli bir adım atacak. İşte merak edilen detaylar!

Huawei'den 10.000 mAh Üzeri Bataryaya Sahip Telefon Geliyor

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, Huawei’nin bir süredir devasa bataryalı bir telefon üzerinde çalıştığını iddia etti. Kaynağa göre cihazda 10.000 mAh’nin üzerinde bir pil yer alacak. Henüz kesinleşmese de şirketin bu seviyeye yeni bir batarya teknolojisiyle ulaşması bekleniyor.

Bilindiği gibi mobil pazarda vivo ve realme gibi markaların halihazırda 10.000 mAh kapasiteli telefonları var. Bunların büyük bir çoğunluğu silikon-karbon pil teknolojisine sahip. Bu teknolojisi klasik lityum-iyon pillerin daha geliştirilmiş bir versiyonu demek mümkün.

Bunu biraz daha açacak olursak akıllı telefon üreticileri aynı fiziksel boyutta lityum-iyon pillere kıyasla %40 veya daha fazla kapasite artışı sağlayabiliyor. Kısacası batarya boyutunda ve dolayısıyla telefonun genel ölçülerinde ciddi bir büyüme olmadan daha yüksek pil kapasitesi elde edilebiliyor.

Maalesef şu an için Huawei’nin yeni telefonunda hangi batarya teknolojisinin kullanılacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak silikon-karbon teknolojisine benzer şekilde pil ve telefon boyutlarında belirgin bir büyüme olmadan pil kapasitelerinde ciddi artışlar sağlayabilecek bir teknolojinin kullanılacağını söyleyebiliriz.

Huawei'nin An İtibariyle En Yüksek Bataryalı Telefonları Hangileri?

Huawei'nin an itibariyle en yüksek bataryaya sahip akıllı telefonları nova 15 Max ve Enjoy 90 Pro Max diyebiliriz. Bu kapsamda iki telefonda da 40W şarj hızlarını destekleyen 8.500 mAh'lik bir batarya mevcut. Yani markanın yine de kullanıcılara üst düzey bir pil ömrü sunduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek yeni modelle birlikte şirket pil kapasitelerinde yavaş yavaş 10.000 mAh seviyelerini aşmaya başlayacak.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse akıllı telefonlarda pil kapasitesi benim için de çok önemli. Şu anda kullandığım telefonu günde en az iki kez şarja takmam gerekiyor ve bu yüzden bataryasından hiç memnun değilim. Özellikle uzun yolculuklarda beni ciddi şekilde zorluyor diyebilirim. Şahsen 10.000 mAh bataryalı bir telefonum olsa, tabiri caizse şarj aletinin yerini bile unuturum diye düşünüyorum.