Herkes Bu Telefonu Konuşuyor! Deri Kaplamalı Modelin Tasarımı Sızdırıldı

Motorola, yakında Edge 2025 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen cihaz, şimdiden yüksek beklentilere sahip. Son olarak Motorola Edge 2025 tasarımı ortaya çıktı.

Karşınızda Motorola Edge 2025 Tasarımı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Motorola Edge 2025’in tasarımına dair ilk görselleri paylaştı. Görsellerde beklendiği gibi cihazın arka yüzeyinin tamamen vegan deriyle kaplandığı ve bu kaplamanın sol üst köşede yer alan kamera adasını da kapsadığı görülüyor.

Beklenen Motorola Edge 2025 Özellikleri

6.7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Tamamen vegan deri arka kaplama (kamera adası dahil)

Üçlü arka kamera sistemi (OIS, LYTIA sensör, 2.0μm piksel boyutu, Super Zoom, 12-73mm lens aralığı)

Motorola AI tuşu

Sağ tarafta güç ve ses tuşları, sol tarafta ek bir (AI) buton

5.000 mAh batarya

Suya ve toza dayanıklılık

Android 15 işletim sistemi

Hızlı şarj desteği

8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri

USB Type-C portu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Edge 2025 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.