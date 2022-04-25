Motorola Moto G52 Piyasaya Sürüldü: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Planlandığı gibi Motorola, Moto G52'yi Hindistan'da resmî olarak piyasaya sürdü. Akıllı telefon, geçtiğimiz hafta da Avrupa'nın birkaç bölgesinde çıkışını gerçekleştirmişti. Yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran, ince ve hafif tasarım, üçlü kamera kurulumu, büyük boyutlu pil ve hızlı şarj desteğiyle kullanıcıların şimdiden odak noktası hâline geldi.

Motorola Moto G52, her tarafında minimum çerçeveye sahip 6,6 inçlik bir pOLED ekrana sahip. Ortalanmış delikli panelde 2400 x 1080 piksel (FHD+), 402 PPI çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı mevcut. Ekran 20:9 en boy oranına ve %87.7 ekran gövde oranına sahip.

Cihaz, LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 680 işlemci tarafından desteklenmekte. Motorola'nın My UX özellikleriyle birlikte kutudan çıktığı gibi Android 12'yle gelen telefonun, üç yıllık güvenlik güncellemeleri alması vaat ediliyor. Telefon ayrıca 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Arka panelinde üçlü kamera sistemi barındıran cihazın kamera kurulumu 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında çift SIM kart yuvası, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC bulunuyor. Keza yalnızca 3,5 mm kulaklık jakı değil, aynı zamanda Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ve bir MicroSD kart yuvası ile birlikte geliyor.

Su ve toz koruması için IP52 derecesine sahip cihaz, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucuya sahip. Boyutlar noktasında ise 7.99mm kalınlığında ve 169g ağırlığında.

Motorola Moto G52 Özellikleri

Ekran: 6,6 inç pOLED, 2400 x 1080 piksel (FHD+), 402 PPI çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı

6,6 inç pOLED, 2400 x 1080 piksel (FHD+), 402 PPI çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 50MP + 8MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 5.000 mAh, 33W

5.000 mAh, 33W İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı My UX

Android 12 tabanlı My UX Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, 3,5 mm kulaklık jakı, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ve bir microSD kart yuvası

Çift SIM kart yuvası, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, 3,5 mm kulaklık jakı, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör ve bir microSD kart yuvası Boyutlar: 7.99mm kalınlığında ve 169g ağırlığında

Motorola Moto G52 Fiyatı