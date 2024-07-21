12 GB RAM ve 120 Hz Ekran: Motorola Edge 50 Neo Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Motorola Edge 40 Neo'nun halefi Edge 50 Neo için geri sayım başladı
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Motorola Edge 40 Neo'nun halefi için geri sayım başladı. Motorola'nın önümüzdeki haftalarda Edge 50 Neo'yu vitrine çıkarması beklenirken, son gelen raporlar akıllı telefondan neler beklememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.
Motorola Edge 50 Neo Özellikleri ve Tasarımı
Motorola Edge 50 Neo, MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefonda 8/256 GB RAM ve 12/512 GB depolama seçenekleri mevcut olacak. Dahası, Android 14 tabanlı Hello UI arayüzünü çalıştıracak cihazın 6,5 inç 120 Hz pOLED bir ekranla gelmesi söz konusu. Bununla birlikte 4.310 mAh'lik bir pilden beslenecek.
Edge 50 Neo modeli tüm bunlara ek olarak 50 Megapiksel ana, 13 Megapiksel ultra geniş, 10 Megapiksel telefoto ve 32 Megapiksel selfie sensörleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak, Dolby Atmos desteği, IP68 derecesi, Bluetooth 5.3 ve NFC desteğine sahip olacağını belirtelim.
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