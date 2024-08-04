Motorola Edge 50 Ultra Kamera Testinde iPhone 15 ve Galaxy S24'ü Solladı!

Bir dönemin efsane akıllı telefon üreticilerinden Motorola'nın yeni amiral gemisi Motorola Edge 50 Ultra, girdiği kamera testinde büyük ses getirdi. Öyle ki, yeni cihaz DxOMark kriterlerine göre iPhone 15 ve Galaxy S24 modellerine kıyasla daha iyi bir kamera performasına sahip. İşte detaylar...

Yeni Edge 50 Ultra Kamera Alanında Amiral Gemilerine Taş Çıkarttı!

Henüz geçtiğimiz haftalarda Motorola tarafından piyasaya sürülen yeni Edge 50 Ultra, güçlü özellikleri ve performansı sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde DxOMark kamera testinde görüntülenen cihaz, test sonuçları ile birlikte optik alanındaki iddialarını adeta kanıtladı.

Bahsi geçen kamera testinde elde ettiği skor ile birçok rakibini geride bırakan Motorola Edge 50 Ultra, 146 puan elde ederek kamera performası en iyi akıllı telefonlar listesinde 18. sıraya yerleşti. Yeni cihaz, söz konusu sıralama ile 44 puanla 23. sırada yer alan Galaxy S24 Ultra ve 145 puanla 21. sırada yer alan iPhone 15 ile 15 Plus'ı geride bıraktı.

DxOMark test sonuçlarına göre yeni Motorola Edge 50 Ultra, özellikle yakınlaştırma sırasında gürültü azaltma ve detayları koruma konusunda selefine kıyasla önemli iyileştirmeler sunuyor. Öte yandan, düşük ışık performansı hala tartışılır seviyede.

DxOMark, cihazın hem fotoğraflarda hem de videolarda doğru hedef pozlama ve renk tonu atamalarında başarılı olduğunu işaret ederken, telefon kamerasının gürültü azaltma alanında tutarsızlıklara ve sahne bütünlüğü ile ilgili sorunlara sahip olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, kameranın sahip olduğu HDR formatının test kriterlerince oldukça başarılı sonuçlar verdiğini de belirtelim.

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