Motorola Edge 60 Neo Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Ülkemizden yıllar önce çekilmiş olsa da yurt dışında yeni telefonlar ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam eden Motorola, Edge 50 Neo’nun halefi olan yeni Edge 60 Neo modelini tanıttı. Cihaz, yeni işlemcisi ve daha büyük bataryasıyla önceki modele kıyasla önemli yenilikler sunuyor.

Motorola Edge 60 Neo Özellikleri: Fiyatı Açıklanmadı!

Edge 60 Neo, gücünü 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen MediaTek Dimensity 7400'den alıyor. Cihazda 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkıyor.

Ön tarafta, 6.36 inç OLED LTPO ekran yer alıyor. Bu ekran; 120Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük ve 3.000 nit tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor ve HDR10+ desteğine sahip.

Edge 60 Neo'nun 5000 mAh kapasiteli bataryası 68W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor. IP68 / IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklı olan telefon; MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına sahip.

Cihaz yalnızca 174,5 gram ağırlığında ve 8,09 mm kalınlığında. Kamera bölümünde ise herhangi bir değişiklik yok. Edge 50 Neo ile aynı;

50 MP Sony Lytia 700C ana kamera (OIS destekli)

13 MP ultra geniş açı kamera (120° görüş açısı)

10 MP telefoto kamera (3x optik zoom ve OIS)

Ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip kamera yer alıyor. NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, ekran içi parmak izi okuyucu ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler Edge 60 Neo'nun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Motorola Edge 60 Neo, Avrupa’da Pantone Frostbite, Pantone Poinciana ve Pantone Grisaille renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Fiyat bilgisi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.