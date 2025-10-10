Motorola'dan 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günelrde fiyatı ortaya çıkan Edge 70'in bu kez özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre telefon 120Hz yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Motorola Edge 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel

1220 x 2712 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM Seçenekleri: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 4.800 mAh

4.800 mAh Hızlı Şarj: 68W

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Motorola Edge 70, pOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit maksimum parlaklık sunacak. 160 x 75 x 6 mm boyutlarındaki telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Moto g06 Power'da MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen Motorola Edge 70'te 8 GB ve 12 GB olmak üzere toplamda iki adet RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamear yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel bir kamera bulunacak. 170 gram ağırlığındaki telefon IP68 + IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlayacak.

Motorola Edge 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Motorola Edge 70'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 709 euro (34.438 TL) veya 802 euro (39.076 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konuya dair henüz resmî açıklaam yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Edge 70, 5 Kasım tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı açıklanacak. Telefonun gri, koyu yeşil ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor.