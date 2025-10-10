8000 mAh Bataryalı Oyun Telefonu Geliyor! Görüntüleri Paylaşıldı

Oyuncuların yeni gözdesi olmaya hazırlanan Red Magic 11 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte merakla beklenen telefonun tasarımı ve renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Son derece güçlü bir işlemci ile gelecek olan cihaz, tasarım açısından da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.

Red Magic 11 Pro'nun Görüntüleri Yayınlandı

Red Magic 11 Pro'nun yeni paylaşılan görüntülerine göre telefon, şeffaf gümüş, şeffaf siyah, gümüş ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Şeffaf versiyonların her ikisinin de arka tarafında bir soğutma halkası bulunacak. Bu ayrıntı, telefona fütüristik bir hava katacak.

Telefonun arka tarafında herhangi bir kamera çıkıntısı olmayacak. Bu da düz bir yüzeye sahip olacağı anlamına geliyor. Benzer durum ön tarafı için de söz konusu olacak. Ekran altı ön kamera sayesinde tamamen ekrana odaklanmak mümkün hâle gelecek, çentik ve benzeri detaylar bulunmayacak.

Red Magic 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM: 16 GB (Birden fazla RAM seçeneği sunulması bekleniyor)

16 GB (Birden fazla RAM seçeneği sunulması bekleniyor) Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

8000 mAh Ek özellikler: 3D ultrasonik parmak izi sensörü, IP68 sertifikası

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan Red Magic 11 Pro, daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda dahili bir soğutma fanı bulunacak. Bununla birlikte IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu da telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

Telefon, gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Red Magic 10S Pro'da ise Snapdragon 8 Elite kullanılmıştı.

Cihaz, ekran altına entegre edilen 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile beraber gelecek. Bu teknoloji hem güvenlik seviyesini arttırırken hem de daha çok kullanım kolaylığı elde etmenizi sağlayacak. Cihaz, 8000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Dev bataryası sayesinde sadece bir şarjla telefonu çok uzun bir süre boyunca kullanabileceksiniz.

Geçtiğimiz aylarda Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre Red Magic 11 Pro, 16 GB RAM sunacak ancak birden fazla RAM seçeneği sunması muhtemel. Depolama tarafında da 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Böylece kullanıcılar da kendisine uygun versiyonu seçebilir.