Motorola'dan 120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon! 7000 mah Bataryası Var

Motorola, Moto g06 Power isimli yen ibir telefon tanıttı. Bu tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesi, 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Motorola Moto g06 Power Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,88 inç

6,88 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1640 piksel

720 x 1640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 600 nit

600 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3

Corning Gorilla Glass 3 İşlemci: MediaTek Helio G81 Extreme

MediaTek Helio G81 Extreme RAM: 4 GB LPDDR4x

4 GB LPDDR4x Dahili Depolama: 64 GB

64 GB İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Arka Kamera: 50 megapiksel (f/1.8 diyafram)

50 megapiksel (f/1.8 diyafram) Ön Kamera: 8 megapiksel (f/2.0 diyafram)

8 megapiksel (f/2.0 diyafram) Su/Toz Dayanıklılığı: IP64 Sertifikası

6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto g06 Power, LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. 171,35 x 77,50 x 8,82 mm boyutlarında olan telefon, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi ve Arm Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor. Bu işlemci, iki adet A75 2.0GHz ve altı adet A55 1.7GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Motorola Edge 60 Neo'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7400 tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 4 GB LPDDR4x RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Depolama alanı, MicroSD desteği sayesinde 1 TB'a kadar artırılabiliyor. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.

Motorola'nın bütçe dostu yeni telefonu 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 220 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

G06 Power IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM ve Dolby Atmos desteğine sahip olan telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler yer alıyor.

Motorola Moto g06 Power Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Motorola Moto g06'nın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.499 rupi (3.524 TL) fiyat etiketi belirlendi. Motorola'nın bütçe dostu Android telefonu 11 Ekim 2025 tarihinden itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.