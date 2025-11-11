Motorola'nın 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Motorola'nın tanıtmaya hazırlandığı Edge 70 Ultra Geekbench'te görüntülendi. Bununla beraber Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, Motorola'nın yeni telefonu neler sunacak?

Motorola Edge 70 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

XT2603-1 model numarasına sahip olan Motorola Edge 70 Ultra, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 636 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 475 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Sonuçlara göre ayrıca telefon Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Edge 70 Ultra gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Motorola Edge 50 Ultra'da bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola'nın yeni Android telefonu OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Edge 50 Ultra'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, p-OLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında persikop telefoto kamera da yer alacak. Kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağına dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Edge 50 Ultra'da 50 megapiksel ana kamera, 64 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.