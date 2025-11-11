iPhone Air 2'nin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı! Herkesi Şaşırtan İddia

Apple'ın en ince telefonları arasına katılmaya hazırlanan iPhone Air 2 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone Air 2'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonun çıkış tarihi ertelenecek. Eğer bu iddia doğruysa önümüzdeki yıl yeni iPhone Air görmeyeceğiz.

iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone Air 2'nin iPhone 18 Pro ve iPhone Fold ile birlikte 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyordu ancak ortaya atılan yeni iddiaya göre iPhone Air 2'nin çıkış tarihi ertelenecek. İnce gövdeye sahip yeni telefonun en erken 2027 yılının ilkbaharında tanıtılacağı öne sürüldü. Konuya dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görsele göre telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış kamera modülü yer alacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Merakla beklenen iPhone Air 2 tıpkı önceki model gibi aşırı ince bir gövde ile birlikte gelecek.

iPhone Air 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 18 MP

18 MP Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Air 2 gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak. iPhone Air'de Apple A19 Pro işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Yeni telefonda ayrıca 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön ve arka kameralar, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone Air 2, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. iPhone Air'de 6,5 inç ekran büyüklüğü, 1260 x 2736 piksel çözünürlük ve 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni telefon ayrıca 3D yüz tanıma özelliğiyle birlikte gelecek.