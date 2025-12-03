16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Görüntüsü Sızdırıldı

Motorola'nın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Edge 70 Ultra ile ilgili önemil bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te ortaya çıkan Edge 70 Ultra'nın bu kez görüntüsü sızdırıldı. Bununla bilrikte akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntüye göre Motorola Edge 70 Ultra'nın arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Motorola logosu da yer alacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak.

Görüntüye göre akıllı telefon mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Bunların dışında bir renk seçeneğinin olup olmayacağı henüz belli değil. Motorola Edge 50 Ultra'da turuncu, yeşil ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulmuştu. Ayrıca Edge 70 Ultra'da da kare şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

Edge 70 Ultra gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Motorola Edge 50 Ultra'da bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Ultra, XT2603-1 model numarasıyla geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 636 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7 bin 475 puana ulaşmıştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı. Sonuçlara göre ayrıca telefon Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.