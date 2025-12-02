Redmi Note 15 Serisinin Global Fiyatı Sızdırıldı! Bütçe Dostu Olacak
Redmi Note 15 serisinin global fiyatı, özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Xiaomi'nin yeni telefonları uygun fiyata güçlü donanım sunacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- İddiaya göre Redmi Note 15'in global sürümü 299 euro (14.730 TL) fiyat etiketiyle satılacak.
- Redmi Note 15 Pro'nun global sürümü 399 euro (19.657 TL) fiyat etiketiyle satılacak.
- Redmi Note 15 Pro+'ın global sürümü 499 euro (24.590 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Redmi Note 15 serisi global pazara gelmeye hazırlanırken önemli bir bilgi ortaya çıktı. Redmi Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan akıllı telefon serisinin global fiyatı, özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonları bütçe dostu olacak.
Redmi Note 15 Serisinin Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 15'in global sürümü 299 euro (14.730 TL), Redmi Note 15 Pro'nun global sürümü 399 euro (19.657 TL), Redmi Note 15 Pro+'ın global sürümü ise 499 euro (24.590 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.
Redmi Note 15'in Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.520 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 178 gram
- Boyut: 164 x 75,42 x 7,35 mm
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
Redmi Note 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 6.580 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 210 gram
- Boyut: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm
- İşlemci: Dimensity 7400
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Ağırlık: 207 gram
- Boyut: 163,34 x 78,31 x 7,91 mm
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
Redmi Note 15 Pro+'ın global sürümü tıpkı Çin sürümü gibi gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilemn bu işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.