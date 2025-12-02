Redmi Note 15 Serisinin Global Fiyatı Sızdırıldı! Bütçe Dostu Olacak

Redmi Note 15 serisi global pazara gelmeye hazırlanırken önemli bir bilgi ortaya çıktı. Redmi Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan akıllı telefon serisinin global fiyatı, özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonları bütçe dostu olacak.

Redmi Note 15 Serisinin Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 15'in global sürümü 299 euro (14.730 TL), Redmi Note 15 Pro'nun global sürümü 399 euro (19.657 TL), Redmi Note 15 Pro+'ın global sürümü ise 499 euro (24.590 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Note 15'in Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 178 gram

178 gram Boyut: 164 x 75,42 x 7,35 mm

164 x 75,42 x 7,35 mm İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

Redmi Note 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 6.580 mAh

6.580 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram

210 gram Boyut: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm

163,61 x 78,09 x 7,78 mm İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak? (Global)

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ağırlık: 207 gram

207 gram Boyut: 163,34 x 78,31 x 7,91 mm

163,34 x 78,31 x 7,91 mm İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Redmi Note 15 Pro+'ın global sürümü tıpkı Çin sürümü gibi gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilemn bu işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.