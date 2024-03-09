Fiyatı iPhone 15 Pro ile Yarışan Motorola Edge+ 2024'ün Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Bir zamanların efsane akıllı telefon üreticisi Motorola, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak kısa süre önce MWC 2024'te Motorola Adaptive Display isimli bir bükülebilir telefon tanıtan şirket, şimdi ise yepyeni bir amiral gemisi modeliyle karşımızda. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 12 GB RAM'li Motorola Edge+ 2024 geliyor.

Motorola Edge+ 2024 Özellikleri Neler?

Motorola, yeni amiral gemisi modeli Edge+ 2024'ün görsellerini paylaştı.Yayınlanan görseller cihazın tasarımını da ortaya çıkardı. Buna göre telefon, artık bir standart olan çerçevesiz ekran ile gelecek. Ancak bu düz bir panel değil, ilk olarak Galaxy S7 serisiyle hayatımıza giren "edge" ekran olacak.

Sağ ve sol kenarlardan dışa doğru taşarak olduğundan daha geniş bir ekran gibi hissettirecek. Üst tarafa ise delikli bir ön kamera konumlandırılacak. Söz konusu kameranın çözünürlüğü ise şu an için belli değil. Cihazın arka tarafına baktığımızda ise sol üst köşeye konumlandırılmış üçlü kamera dizilimi bizleri karşılayacak.

Motorola Edge+ 2024 özellikleri ile devam edecek olursak; cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisnden alacak ve 12 GB RAM'e sahip. Henüz net bir bilgi yok ancak sanal RAM ile bellek miktarı artırmak muhtemelen piyasadaki pek çok Android telefon gibi bunda da mümkün olacak.

Her amiral gemisi modelinde olduğu gibi bu telefonda da kamera performansına önem veren Motorola, yukarıda da bahsettiğimiz gibi üçlü bir dizilim kullanıyor. Bunlar; 50MP ana kamera, 13mm ultra geniş kamera ve 6x yakınlaştırma özellikli 73mm telefoto kamera.

Ekran ve pil konusunda ise Motorola Edge+ 2024 yine hayal kırıklığı yaratmıyor ve 165Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç p-OLED kavisli ekranla geliyor. Pil kapasitesi ise geçen yılki modele göre 5100mAh'dan 4500mAh'a düşüyor. Ancak daha verimli işlemci sayesinde bunun bir sorun olmayacağını söyleyebiliriz.

Kablolu şarj 125W, kablosuz şarj ise 50W gücünde olacak. Mor, Siyah ve Gümüş olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak telefonun tanıtım tarihi ise 3 Nisan. Ortaya çıkan bilgilere göre Motorla, aynı zamanda 6,7 inç ekran ve 8 GB RAM ile Moto G Power 2024 modelini de geliştiriyor.

Bu modelin fiyatının 300$ civarında olması beklenirken, Motorola Edge+ 2024'ün ne kadar olacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak karşılaştırma yapacak olursak, Edge+ 2023'ün Avrupa'daki çıkış fiyatı 999 € idi. Bu bilgiler ışığında, Edge+ 2024'ün Avrupa'da 1.000 € ile 1.200 € arasında bir fiyatla satışa sunulacağını tahmin edebiliriz.