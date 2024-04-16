Motorola Edge Serisi Tanıtıldı: Moto AI ile Gelecek Modellerin Fiyatı Belli Oldu!

Mobil teknoloji devi Motorola, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken ürünler çıkarmaya devam ediyor. Marka, kullanıcılarına yüksek performans ve kullanım kolaylığı vadediyor.

Motorola son zamanlarda özellikle Motorola Edge 50 Pro, Motorola Edge 50 Fusion ve Moto Buds+ ürünleriyle gündemdeydi ve bugün tüm bu ürünlerin tanıtımı gerçekleşti.

Motorola Edge 50 Fusion'ın ekran boyutu, öncüsü olan Edge 30 Fusion'dan daha büyük. Edge Fusion'ın yeni modeli, 6.7 inçlik bir ekrana sahip. Moto Edge 50 Pro ise önceki modeli Edge 40 Pro'ya benzer bir görünümü koruyor. Fakat bazı tasarım değişiklikleri yapılmış durumda. Son olarak Moto Buds+'ın diğer kulaklıklara göre çok daha hafif ve küçük olduğu söyleniyor.

Motorola Edge 50 Fusion Tasarımı ve Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP

Pil: 5000 mAH

Ağırlık: 185 gram

Edge 50 Fusion üç farklı renkte sunuluyor. Bunlar Tavuskuşu Pembesi, Balad Mavisi ve Dalga Yeşili. Telefon, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca cihaz, yapay zeka desteğiyle gelecek. Şirket, Edge serisini tüm özelliklerin bir bileşimi olarak adlandırıyorlar.

Geliştirilmiş bir tasarım sunmanın yanı sıra, yapay zeka destekli geliştirmelerle dolu bir ileri kamera sistemine ve dünyanın ilk PantoneTM onaylı akıllı telefon kamerası ve ekranına sahip olduğunu belirtiyorlar. Modelin fiyatı 425 dolar.

Motorola Edge 50 Pro Tasarımı ve Özellikleri

Ekran: 6.7 inç P-OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Kamera: 50 MP

Pil: 5000 mAh

Motorola Edge 50 Pro, siyah ve mavi renklerde sunuluyor. Aynı Edge 50 Fusion'taki gibi, Edge 50 Pro'da da IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Diğer modellere göre arka kamera çıkıntısı biraz daha büyük. Bugün duyurulan diğer Edge telefonları gibi, Edge 50 Pro da Moto AI ile birlikte geliyor.

Yapay zeka deneyimi neredeyse telefonun her alanında mevcut. Bunlar arasında kamera özellikleri, (gelişmiş görüntü kalitesi ile) navigasyona ve arama dahil. Yakın gelecekte kullanıcılar, Google Fotoğraflar'da Magic Editor, Magic Eraser, Fotoğraf Bulanıklığını Giderme ve diğer eğlenceli AI araçlarını da kullanabiecekler. Modelin fiyatı 1.051 dolar.

Moto Buds+ Özellikleri ve Tasarımı

Aktif Gürültü Engelleme Özelliği

Bluetooth 5.2

Hızlı Şarj Desteği

IPX5 Su Geçirmezlik

Dokunmatik Sensörler

Google Assistant Desteği

Cihaz Bulma Özelliği

Farklı Kulak Ucu Boyutları

Moto Buds, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Aynı zamanda siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Kulaklıklara kablosuz şarj kutusu dahil. Moto Buds uygulaması da bulunuyor.

Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, Moto Buds+ cihazlarını kontrol edebilecek ve tüm deneyimi daha da kişiselleştirebilecekler. Kulaklıkların fiyatı 60 dolar.

Bu ürünlerin Türkiye pazarında ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Ürünlerin Türkiye fiyatları da bu sebeple henüz belli değil.