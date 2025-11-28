Motorola'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola'nın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Moto G Power (2026) olarak isimlendirilen akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte Android telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacağı belli oldu. Görsellere göre telefon çok şık bir tasarımla gelecek.

Motorola Moto G Power'ın (2026) Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere görüntülere göre Motorola Moto G Power'ın (2026) arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Motorola Moto G Power'da (2025) da benzer tasarım tercih edilmişti.

Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulmas ıbeklenen akıllı telefonun sağ tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görüntülerde akıllı telefonun bej rengine sahip sürümü yer aldı. Renk tarafında başka hangi seçeneklerin sunulacağı ise henüz belli değil. Önceki modelin yeşil ve mor renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Moto G Power'ın (2026) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G Power (2025) için 299,99 dolar (12.751 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Moto G Power'ın (2026) ise 320 dolar (13.602 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Motorola Moto G Power (2026) Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola'nın yeni Android telefonu Moto G Power'ın (2026) 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine, 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 30W hızlı şarj teknolojisine ve 8 GB RAM seçeneğine sahip olan Motorola Moto G Power (2025), 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.