vivo'dan 16 GB RAM'li Telefon! Dev Bataryaya Rağmen Hızlı Şarj Olacak

vivo, S60'ı tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabilecek. Çok şık bir tasarıma sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo S60'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

Ekran Teknolojisi: ​ AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo S60'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo S60, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit pralaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

vivo S60'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci Genshin Impact'i ortalama 49 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 84 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 107 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinin vivo S50, Realme GT 6, POCO F6 ve vivo V70 Elite dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Bu arada nm şeklinde kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

vivo S60'ın Kamera Özellikleri Neler?

vivo S60'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Periskop telefoto kamera sayesinde ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

vivo S60'ın Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. vivo S60, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. S60 ayrıca 90W hızlı şarj tekonlojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde ise şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada vivo S50'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

vivo S60 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Konuya dair açıklama yapılmadı.

vivo S60'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.599 yuan (24.381 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 3.999 yuan (27 bin TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.399 yuan (29.801 TL)

vivo S60'ın 3 bin 599 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 24 bin 381 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL olabilir. vivo S60'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo S60'ın işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.

Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donam gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.