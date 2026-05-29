TECNO'dan 144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 5.800 mAh Pili Var

TECNO çok yakında inceliğiyle dikkatleri üzerine çekecek Camon Slim 5G'yi kullanıcıların beğenisine sunacak. Orta-üst segmente hitap edecek özelliklerle gelecek akıllı telefon kısa bir süre önce önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

Tecno Camon Slim 5G TUV Sertifikası Aldı

Tecno Camon Slim 5G kısa süre önce JPTUV-187734 kayıt numarasıyla TUV sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun 5.800 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini doğruluyor. Ayrıca modelin daha önce EEC veritabanında da ortaya çıktığını ve bu sayede Avrupa’da satılacağının kesinleştiğini belirtelim.

Tecno Camon Slim 5G Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Pil Kapasitesi: 5.800 mAh

TECNO Camon Slim 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO Camon Slim 5G'de 6,78 inçlik AMOLED bir panelin kullanılması bekleniyor. Burada AMOLED teknolojisinin siyah renkleri en gerçekçi tonuyla ve diğer renkleri ise canlı bir şekilde gösterebildiğini belirtelim. Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü TECNO Pova Slim'de ise 6,78 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızlarına ve 1224 x 2720 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel tercih edilmişti. Bu nedenle yüksek ihtimalle yeni modelde de 144Hz hızlarının bulunması bekleniyor.

TECNO Camon Slim 5G İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun işlemcisi Dimensity 7100 olacak. Bu donanım 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Daha çok orta segmentte tercih edilen bu donanım Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2 gibi modellere de güç veriyor. Oyunlardaki performansı ise etkileyici. Zira PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 90 FPS'te akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Kısacası mobildeki tüm oyunları belirli bir akıcılık seviyesinde kasma veya donma olmadan oynatabilecek.

TECNO Camon Slim 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de

Satılacak mı?

TECNO Camon Slim 5G'nin tanıtım tarihi şimdilik belli değil. Ancak şirketin yine inceliğiyle dikkat çeken Spark Slim ve Pova Slim gibi modelleri geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Şirket bu modellerin tanıtım takvimine sadık kalırsa yeni modeli ağustos veya en geç eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunabilir.

TECNO ülkemizde Spark Slim, Camon 40, Camon 40 Pro ve Pova Curve 2 5G gibi modelleri satıyor. Bu kapsamda Camon Slim 5G'nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Ancak bu gibi konularda şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

TECNO Camon Slim 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova Slim 5G şu an için Türkiye'de çeşitli e-ticaret platformlarında 15.485 TL civarında bir fiyatla satılıyor. Camon Slim 5G teknik özellikleri itibariyla daha güçlü olacağındaın 16 ila 18.000 TL arasında bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Tabii bu sadece bizim tahminimiz. Zira cihaz bambaşka bir fiyatla da piyasaya çıkabilir.

Editörün Yorumu

TECNO Camon Slim 5G'nin son olarak TUV sertifikası alması tanıtımın bir hayli yaklaştığını gösteriyor. Ben şahsen markanın cihazı ağustos ayında piyasaya süreceğini düşünüyorum. Akıllı telefonun teknik özellikleri ise fiyatına göre etkileyici diyebilirim. Zira bu fiyat seviyesinde 144Hz yenileme hızı göremiyoruz. Bence cihaz kullanıcıları memnun edecek.