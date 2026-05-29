Xiaomi, Yeni Televizyon Serisi FX Mini LED TV'yi Tanıttı! Uygun Fiyatlı Olacak

Akıllı televizyon pazarı her geçen gün daha da rekabetçi bir hâle gelirken, Xiaomi'de bu rekabeti kızıştıracak yeni televizyon serisi FX Mini LED TV'yi tanıttı. Şirket, daha önce farklı modellerinde kullandığı özellikleri bu modelde de kullanırken, cihazı daha ulaşabilir bir fiyat etiketiyle sunmayı planlıyor. Peki, Xiaomi FX Mini LED TV'yi diğer standart televizyonlardan ayıran özellikler neler? Gelin, birlikte bakalım.

Xiaomi FX Mini LED TV'nin Özellikleri Neler Sunuyor?

Ekran Boyutu : 43 / 55 / 65 / 75 inç

: 43 / 55 / 65 / 75 inç Ekran Teknolojisi : QD-Mini LED

: QD-Mini LED Ekran Çözünürlüğü : 4K

: 4K Ekran Yenile Hızı : Standart 60 Hz, Game Boost ile 120 Hz

: Standart 60 Hz, Game Boost ile 120 Hz Renk Gamı : DCI-P3 %93

: DCI-P3 %93 İşlemci : Quad Cortex A55

: Quad Cortex A55 İşletim Sistemi : Fire TV

: Fire TV RAM : 2 GB

: 2 GB ROM : 32 GB

: 32 GB Portlar: 2 x HDMI 2.0, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB 2.0, 1 x AV, 1 x Ethernet

Xiaomi FX Mini LED TV'nin Ekran Özellikleri Neler?

FX Mini LED TV'yi standart televizyonlardan ayıran özelliklerin başında ekran teknolojisi geliyor. Televizyon QD-Mini LED panellerle karşımıza çıkıyor.

Geleneksel LED ekranlara kıyasla çok daha küçük diyotların kullanıldığı QD-Mini LED teknolojisi, ekranın arkasında binlerce aydınlatma bölgesi oluşturuyor. Böylece ekrandaki siyahlar tam anlamıyla siyah, renkler daha canlı ve parlak görünüyor.

Xiaomi'nin görüntü konusundaki iddiası sadece Mini LED teknolojisiyle sınırlı değil. Şirket, kendi geliştirdiği Quantum MagiQ teknolojisiyle, renkleri gerçeğe en yakın tonda üreterek seyirciye sunuyor. Ayrıca cihaz, DCI-P3 renk gamının yüzde 93'ünü kapsıyor. Böylece sinema salonlarındaki o yüksek kalite doğrudan evinize taşınıyor.

QD-Mini LED paneller 4K çözünürlüğe sahip. Panel yatay dikeyde tam 178 derecelik son derece geniş bir açısı sunuyor. Böylece salonun neresinde oturursanız oturun, herhangi bir görüntü kaybı yaşamıyorsunuz.

Cihaz, güncel görüntü formatlarından HDR10+ ve HLG sertifikalarını da destekliyor. Ayrıca televizyonda, filmleri yönetmenin kurguladığı orijinal renklerle izleminizi sağlayan özel bir Filmmaker Modu da bulunuyor.

Cihazın yenileme hızı ise 60 Hz. Ancak bu değer, 4K 60 Hz MEMC teknolojisiyle destekleniyor. Böylece aksiyon filmlerindeki o hızlı sahnelerde oluşabilecek bulanıklıklar engelleniyor. Ayrıca şirket oyuncuları da unutmamış. Game Boost moduyla ekran yenileme hızı 120 Hz'e kadar çıkıyor. Bu sayede konsol üzerinden oynayacağınız, PUBG veya Valorant gibi FPS oyunlarda herhangi bir donma veya takılma yaşamıyorsunuz.

Buna ek olarak Xiaomi, Xbox Seri X veya Playstation 5 gibi güncel konsol sahipleri için ALLM desteği sunuyor. Televizyon oyuna girdiğiniz anda bunu algılıyor ve ALMM'yi açıyor. Bu sayede tuşlara bastığınız, verdiğiniz tepki ekrana hiçbir gecikme yaşanmadan aktarılıyor.

Xiaomi FX Mini LED TV'nin İşlemci Performansı Nasıl?

Xiaomi FX Mini LED TV gücünü, dört çekirdekli Cortex A55 işlemciden alıyor. Bu güçlü işlemciye, grafik tarafında Mali-G52 MC1 grafik birimi ve 2 GB RAM eşlik ediyor.

Tüm bu teknik özellikler sayesinde, televizyonun hızlı ve stabil çalışması sağlanıyor. Kullanıcılar, arayüzde gezinirken veya uygulamalar arasında geçiş yaparken herhangi bir takılma ve donma sorunu yaşamıyor.

Xiaomi FX Mini LED TV'nin İşletim Sistemi Ne?

Cihaz, işletim sistemi olarak Fire TV'sini kullanıyor. Televizyonun ana ekranında Prime video içerikleri ön planda olsada diğer popüler yayın platformlarını da yükleyebiliyorsunuz. Ek olarak, Amazonun yapay zeka asistanını, kişisel asistanınız gibi kullanabilirsiniz.

Xiaomi FX Mini LED TV'nin Bağlantı Seçenekleri Neler?

Xiaomi FX Mini LED TV'nin bağlantı seçenekleri de günümüz ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Cihaz, kablosuz bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 yer alıyor. Bu sayede kablosuz cihazlarınız sorunsuz bir şekilde televizyona bağlayabilirsiniz.

Kablolu bağlantılar için de bir adet USB 2.0, Ethernet portu ve standart bir AV girişi bulunuyor. Yüksek kaliteli ses aktarımı içinse HDMI 2 portunda eARC desteği ve optik dijital ses çıkışı mevcut.

Uydu yayınları içinse DVBT-T2+C ve DVB-S2 alıcılarıyla birlikte, şifreli kanallar için CI+ yuvası da cihaza eklenmiş. Ayrıca televizyonda kulaklık girişi bulunmadığını belirtelim. Kulaklık bağlantısı için Bluetooth kulaklıklar tercih edilmeli.

Xiaomi FX Mini LED TV Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Xiaomi, FX Mini LED televizyon serisini 4 Haziran'da Hindistan'da yapacağı bir lansman etkinliğiyle satışa sunmayı planlıyor. Cihazın fiyatı hakkında şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi FX Mini LED TV Türkiye'ye Gelir mi?

Xiaomi FX Mini LED TV'nin küresel pazara sunulmasından sonra, Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Öncelikle Xiaomi FX Mini LED TV'nin özelliklerini beğendiğimi söylemeliyim. Şirketin, bu özellikleri uygun fiyata sunacağını iddia etmesi de kullanıcıları sevinderecek bir detay. Özellikle bu açıklama, teknolojik ürünlerin fiyatının iki katına çıktığı dönemde yeni TV almayı düşünenler için can suyu olacaktır.