200 MP Kameralı Xiaomi 17 Ultra'nın Görüntüleri Sızdırıldı

Güçlü donanıma sahip Xiaomi 17 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Xiaomi 17 Ultra olarak isimlendirilen yeni amiral gemisinin görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamera tasarımı belli oldu. Görsellere göre akıllı telefonun arka kamera sayısında bir değişiklik yapılacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülere baktığımızda Xiaomi 17 Ultra'nın tıpkı Xiaomi 15 Ultra gibi Photography Kit'i destekleyeceğini görüyoruz. Görsellere göre Photography Kit, bej ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Fotoğrafçılık deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak kitte fiziksel denklanşör butonu yer alacak.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Xiaomi 15 Ultra'da söz konusu kit siyah ve kırmızı renklerine sahipti. Yeni akıllı telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerine üç adet kamera yer alacak. Xiaomi 15 Ultra'da dört adet kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Hızlı Şarj: 100W

Xiaomi 17 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OVX10500U ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde S5KHPE telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde OV50M kamera bulunacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 17 Pro serisi, çift ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.