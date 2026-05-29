Motorola'dan Ekranı Yağ Gibi Kayacak Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Motorola Edge 70 Pro+'ın tanıtımına oldukça az bir zaman kaldı. Şimdiye kadar yaşanan çeşitli sızıntılarla birlikte hakkında oldukça önemli bilgiler edindiğimiz akıllı telefonun şimdi de bütün özellikleri açıklandı. Markanın paylaşımı ile birlikte ekran, işlemci, kamera ve daha birçok özellik açıklığa kavuştu.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Maksimum Parlaklık: 5.200 nit
Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi tarayıcı

İşlemci: Dimensity 8500 Extreme
Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP
RAM: 12 GB'a kadar LPDDR5X

Depolama: 256 GB UFS 4.1
Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu ve 15W kablosuz
İşletim Sistemi: Android 16

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 (Suya ve toza karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) MIL-STD 810H (Askeri standartlarda dayanıklılık) sertifikaları
Bağlantı: 5G, NFC, GPS, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+, 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla birlikte gelecek. Full HD+ çözünürlükle beraber 144Hz yenileme hızı sağlayacak. Bu da özellikle oyun oynayan, sosyal medyada çok fazla vakit geçiren ve genel olarak hıza önem verenler için akıcı bir ekran deneyimi anlamına geliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde geçişler sorunsuz olacak.

En iyi yönlerinden biri, yüksek parlaklık değeri olacak. 5.200 nit maksimum parlaklık sunarak güneş altında dahi ekrandaki içeriklerin rahatça okunmasını sağlayacak. Ayrıca AMOLED ekran sayesinde derin siyahlar elde edilebilecek. Çözünürlüğün biraz daha yüksek olması, bu telefonu daha üst seviyeye çekebilirdi ama günlük kullanımda ciddi bir eksiklik hissetmenize neden olmayacaktır. Bu arada Motorola Edge 70 Pro'nun da ekran özelliklerinin benzerlik gösterdiğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ana kamera için Sony Lytia 710 sensör tercihi, gece çekimlerinde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ultra geniş açılı kamera ise otomatik odaklama özelliğine sahip. Ayrıca periskop telefoto kamera da 3.5X optik yakınlaştırma desteği sunuyor. Bu da uzak mesafe çekimlerinde kalite kaybını azaltıp detayların yakalanmasını kolaylaştıracaktır.

Bu arada telefonun ön tarafında yer alan 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera, kaliteli selfie çekimleri elde etmeyi mümkün kılacak. Hem sosyal medyada paylaşmak üzere çekeceğiniz fotoğraf ve videolar hem de görüntülü görüşmelerde daha düşük çözünürlüklü ön kameralara göre farkı hissedeceksinizdir. Tabii, kaliteyi belirleyen tek unsur çözünürlük değil. Yazılım tarafındaki iyileştirmeler de kritik önem taşıyor.

Motorola Edge 60 Pro'nun kamera testlerine baktığımızda yakınlaştırma ve odaklama performansının yeterli olduğunu görüyoruz. Oldukça uzak mesafeleri minimum kalite kaybıyla yakalamayı sağlıyor. Canlı görüntü açısından tatmin edici olduğu söylenebilir. Gece çekimleri de epey etkileyici görünüyor. Yeni modelin Edge 60 Pro'dan da daha kaliteli sonuçlar vermesi bekleniyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ta Hangi İşlemci Olacak?

Cihaz, Dimensity 8500 Extreme işlemcisine sahip olacak. Daha önce Edge 70 Pro'da da kullanılan bu işlemci, yoğun efektlere sahip olan Genshin Impact'te bile 59-60 FPS almanızı sağlarken PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları ise hiçbir sorun yaşamadan oynamanıza olanak tanıyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın tanıtımı 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun fiyatı ve daha birçok ayrıntı netlik kazanacak. Bu arada 120Hz yenileme hızına ve 4.500 nit maksimum parlaklık değerine sahip olan Edge 60 Pro'nun geçen yılın Nisan ayında tanıtıldığını belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 ve Razr 60 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Edge 70 Pro+'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Tabii, henüz konu ile ilgili resmî bir açıklamada bulunulmadı. Bu da planların değişiklik gösterme ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 410 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağı iddia edildi. Bu, güncel kurla 18 bin 814 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 37 bin TL seviyesine yükselebilir. Türkiye'de satışa olup olmayacağı konusunda olduğu gibi fiyatın değişebileceğinin de altını çizelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro+ oldukça gelişmiş özelliklerle birlikte piyasaya sürülecek. Sahip olduğu bu özellikler sayesinde çok sayıda kişinin telefonu satın almak isteyeceğini düşünüyorum. Ekran ve işlemciye önem verenlerin, geceleri bile kaliteli çekimler yapmak isteyenlerin beklentisini fazlasıyla karşılayacak bir model olacaktır. Bu da markanın bulunduğu pazarlarda Edge 70 Pro+'ın en çok satılan modellerinden biri olmasını sağlayacaktır.