12 GB RAM'li Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6720 mAh Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz haftalarda 120Hz ekranlı bütçe dostu Moto G86 Power 5G'yi duyuran Motorola, yeni bir telefon tanıttı. Uygun fiyata sahip olan Moto G100 Pro isimli telefon yüksek yenileme hızı, 32 megapiksel ön kamera ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto G100 Pro Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Motorola Moto G100 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük,120Hz yenileme hızı ve 446 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 6720 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

198 gram ağırlığındaki telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 7,87 mm kalınlığındaki Moto G100 Pro'da ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.

Motorola Moto G100 Pro Fiyatı