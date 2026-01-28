Ucuz Android Telefon Ortaya Çıktı! 8 GB RAM ve Dahası

Motorola, uygun fiyatlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Moto G17 isimli telefonun fiyatı ortaya çıktı. Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefon, bütçe dostu fiyat etiketinin yanı sıra 8 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Moto G17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Moto G17'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 294,90 euro (15.371 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Motorola Moto G17'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola Moto G17'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera görebiliriz. Serinin önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Moto 15'te iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi yer alıyor. G17'de de MediaTek işlemcisi yer alabilir. Bütçe dostu akıllı telefon ayrıca 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir.

Motorola Moto G17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola'nın bütçe dostu Android telefonu Moto G17'in 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Moto G15, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.