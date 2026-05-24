RDR2’nin Arthur Morgan’ından Heyecanlandıran RDR3 Açıklaması! Yeni Oyun Çıkacak mı?

Rockstar Games son dönemlerde tüm odağını GTA serisinin yeni oyunu GTA 6’ya çevirmiş durumda. Şirket yeni bir erteleme yaşanmazsa merakla beklenen yapımı kasım ayında oyuncularla buluşturmayı planlıyor. Yani GTA 6’nın çıkışına artık yaklaşık yarım yıl kaldı. Peki stüdyo, dev oyunun ardından hangi projeye yönelecek?

Sektörde kaynaklarına göre Rockstar Games’in bir sonraki büyük durağı yeniden Vahşi Batı olabilir. Şirketin 2018 yılında çıkan Red Dead Redemption 2’nin ardından seriyi üçüncü oyunla devam ettirmeyi planladığı uzun süredir konuşuluyor. Şimdi ise Red Dead Redemption 3 hakkında dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Peki RDR3 gerçekten çıkacak mı?

Red Dead Redemption 3 Çıkacak mı?

Oyun dünyası uzun süredir yeni bir Red Dead Redemption oyunu için bekleyişini sürdürüyor. Rockstar Games’in Red Dead Redemption 3 üzerinde çalışıp çalışmadığı ise hâlâ resmi olarak bilinmiyor. Ancak görünüşe bakılırsa Arthur Morgan karakterine hayat veren Roger Clark’ın bu konudaki umudu oldukça büyük.

Arthur Morgan karakterinin seslendirmesini yapan Roger Clark, Fall Damage kanalına verdiği röportajta Red Dead Redemption 3'ün büyük ihtimalle çıkacağını ifade etti. Clark net bir tarih paylaşmasa da oyun dünyasında beklentileri oldukça yükseltti. Peki Arthur Morgan, RDR3'te tekrardan karşımıza çıkacak mı?

Arthur Morgan, Red Dead Redemption 3’te Yer Alacak mı?

Röportaj sırasında Clark’a, Red Dead Redemption 3’ün nasıl bir hikâyeye sahip olabileceği de soruldu. Clark ise yeni oyunun ilk iki yapımdan tamamen farklı bir hikâye anlatabileceğini ancak Arthur Morgan’a dair bazı detayların yine de yer alabileceğini söyledi. Buna göre sevilen karakteri oyunda kısa süreliğine görme ihtimalimiz bulunuyor.

Red Dead Redemption 3 Ne Zaman Duyurulabilir?

Rockstar Games cephesinden Red Dead Redemption 3 için şu ana kadar resmi bir duyuru gelmiş değil. Ancak şirketin şu anda tüm odağını GTA 6’ya verdiğini düşündüğümüzde yeni Red Dead oyununun duyurusu için birkaç yıl daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Red Dead Redemption 3 Neden Çok Bekleniyor?

Red Dead Redemption serisi, en iyi açık dünya oyunları arasında gösteriliyor. Özellikle 2018 yılında piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2; güçlü hikâyesi, unutulmaz karakterleri ve son derece detaylı açık dünyasıyla milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmıştı. Hatta aradan geçen yıllara ve gelişen oyun teknolojilerine rağmen yapım, günümüzde çıkan birçok yeni oyundan bile daha kaliteli bulunuyor.

Rockstar Games’in ikinci oyunda yakaladığı büyük başarının ardından Red Dead Redemption 3 için beklentiler de oldukça yükselmiş durumda. Bu nedenle oyuncular, serinin yeni halkasını uzun süredir büyük bir merakla bekliyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Rockstar Games’in GTA 6’dan sonra Red Dead Redemption 3’e yönelme ihtimali beni pek şaşırtmıyor. Çünkü Red Dead Redemption 2 aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ en çok satan oyunlar arasında yer alıyor. Ben de oyunu daha önce oynamış biri olarak özellikle hikâyesine ve detaylı açık dünyasına hayran kalmıştım. Bu yüzden bir oyuncu olarak RDR3’ü büyük bir heyecanla bekliyorum.

Rockstar Games’in Red Dead Redemption 3’ü çıkarma ihtimalini ben de oldukça yüksek görüyorum. Sonuçta şirket ikinci oyunla hem oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı hem de dikkat çekici bir gelir elde etti. Firma üçüncü oyunla yeniden büyük gelir elde etme fırsatını neden kaçırmak istesin ki?