TECNO'dan Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. TECNO Spark Go 3 Pro bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefon, yüksek yenileme hızına sahip olacak. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Cihaz ayrıca sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci ile birlikte gelebilir.

TECNO Spark Go 3 Pro'nun EEC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HiOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen TECNO Spark Go 3 Pro, EEC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun güvenlik, kalite ve teknik standartlara uygun olduğunu gösteriyor. EEC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

TECNO Spark Go 3 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Spark Go 3 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu 6,6 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

TECNO Spark Go 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Spark Go 3 Pro'da sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli Spark Go 2'de Unisoc T7250 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Subway Surfers City, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

TECNO Spark Go 3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark Go 3 Pro'nun haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan TECNO Spark Go 2, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

TECNO Spark Go 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark Go 3 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark 40, Spark 40 Pro ve Spark Go 2 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TECNO Spark Go 3 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

TECNO Spark Go 3 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark Go 3'ün 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 399 TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Spark Go 3 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 14 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Spark Go 3 Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.