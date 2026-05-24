Dünyayı Kaosa Sürüklediğiniz Oyun %80 İndirime Girdi! Kaçırmayın

En popüler simülasyon oyunları arasında yer alan Plague Inc: Evolved, oyuncuları sevindiren yeni bir etkinlikle gündeme geldi. Oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başaran yapım, şimdi dikkat çekici bir indirimle kısa süreliğine çok daha uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Peki Plague Inc: Evolved fiyatı ne kadar düştü?

Plague Inc: Evolved Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Popüler dijital oyun mağazası Steam’de başlayan yeni kampanya kapsamında Plague Inc: Evolved büyük bir indirime girdi. Öyle ki sevilen yapım, yüzde 80 indirimle birlikte 7,99 dolardan (365 TL) 1,59 dolara (72 TL) düştü. Böylece oyunu oldukça düşük bir ücret karşılığında kütüphanenize eklemek mümkün hâle geldi. Bu arada etkinliğin 6 Haziran tarihine kadar devam edeceğini söyleyelim.

Öte yandan yalnızca standart sürüm değil, daha fazla içerik sunan paketler de indirime girdi. Tam Oyun Paketi yüzde 57 indirimle 17,06 dolardan (780 TL) 7,34 dolara (326 TL), Ndemic Nihai Paketi 20,22 dolardan (923 TL) 8,75 dolara (400 TL) düştü. En yüksek fiyata sahip The Infection paketi ise 22,22 dolar (1.015 TL) yerine 15,23 dolara (695 TL) satılıyor.

Plague Inc: Evolved Nasıl Bir Oyun?

Plague Inc: Evolved, strateji ve simülasyon türlerini bir araya getiren popüler bir salgın simülasyonu oyunu olarak öne çıkıyor. Ndemic Creations tarafından geliştirilen yapımda oyuncular olarak dünya genelinde yayılacak bir virüs tasarlıyor ve insanlığın aldığı önlemlere karşı çeşitli stratejiler geliştirerek salgını yönetmeye çalışıyoruz.

Virüsün başlayacağı ülkeyi seçerek başladığımız oyunda temel amaç ise tahmin edebileceğiniz üzere tüm insanlığı yok etmek. Ancak insanlık da salgına karşı boş durmuyor. Ülkeler sınırlarını kapatabiliyor, karantina uygulayabiliyor ve hastalığa karşı tedavi geliştirmek için çalışmalar yapabiliyor. Oyuncular ise bu önlemlere karşı virüsü sürekli geliştirmek zorunda kalıyor.

Plague Inc: Evolved Tükçe Dil Destekliyor mu?

Evet, Plague Inc: Evolved Türkçe dil desteği sunuyor. Oyunda arayüz, altyazılar ve seslendirme için Türkçe dil seçeneği bulunuyor. Bu sayede oyun mekaniklerini, hastalık özelliklerini ve strateji sistemlerini anlamak çok daha kolay hale geliyor.

Plague Inc: Evolved Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8 (64 Bit)

Windows 8 (64 Bit) İşlemci: 2.0 GHz çift çekirdekli işlemci

2.0 GHz çift çekirdekli işlemci Ekran Kartı: 512 MB dahili grafik birimi

512 MB dahili grafik birimi RAM: 1 GB

1 GB Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

Windows 10 (64 Bit) İşlemci: 3.0 GHz Intel Core i5 çift çekirdekli işlemci veya eşdeğeri

3.0 GHz Intel Core i5 çift çekirdekli işlemci veya eşdeğeri Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 / Radeon HD 3600 (1 GB)

Nvidia GeForce GTX 650 / Radeon HD 3600 (1 GB) RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Plague Inc: Evolved gerçekten vakit geçirmeye değer bir oyuna benziyor. Konusu biraz sıra dışı olsa da oldukça dikkat çekici. Ben de indirimin başlamasının ardından oyunu hemen Steam kütüphaneme ekledim. İlk fırsatta biraz zaman ayırıp detaylı şekilde oynamayı planlıyorum.