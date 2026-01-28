Samsung'un 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! Bütçe Dostu Olacak

Samsung, Galaxy A57 isimli bütçe dostu bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Galaxy A57'nin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelecek akıllı telefon, çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM ve 45W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Samsung Galaxy A57'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun siyah renge sahip sürümü bulunuyor.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro akmera bulunacak. Galaxy A57'nin ön yüzeyinde ise ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung'un yeni telefonu, Exynos 1680 işlemcisine sahip olacak. Bu işlemci, bir adet 2.91GHz, dört adet 2.60GHz ve üç adet 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi bulunuyor.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.