Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve 8 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz haftalarda 6720 mAh bataryalı bütçe dostu Moto G86 Power 5G'yi tanıtan Motorola, yeni bir telefon tanıttı. Uygun fiyata sahip olan Moto G66j 5G isimli telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto G66j 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Motorola Moto G66j 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 391 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Dimensity 7060 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alani bulunuyor. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 30W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

200 gram ağırlığındaki Moto G66j 5G 165,75 x 76,26 x 8,50 mm boyutlarında. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonda ayrıca Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC ve çift SIM desteği de bulunuyor.

Motorola'nın yeni telefonunda IP68/IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, Moto G66j 5G'nin fiyatı ne kadar?

Motorola Moto G66j 5G Fiyatı

Motorola Moto G66j 5G için 34.800 yen (9.496 TL) fiyat belirlendi. Telefon 10 Temmuz'da Japonya'da satışa sunulacak.