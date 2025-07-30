Motorola'nın 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Satışa Sunuldu

29 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılan Motorola moto g86 Power 5G bugün (30 Temmuz 2025) Hindistan'da 17.999 rupi (8.359 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bütçe dostu Android telefon 120Hz yenileme hızı ve 8 GB RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto G86 Power 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Moto G86 Power 5G, pOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 446 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Motorola Edge 60'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 ile birlikte gelen telefonda Mali-G615 MC2 GPU mevcut. 8 GB RAM'in yer aldığı telefonda 512 GB depolama alanı bulunuyor. 6.720 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

198 gram ağırlığındaki Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Moto G86 Power 5G'de IP68/IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip telefon 161,21 x 74,74 x 8,65 mm boyutlarında.

Motorola Moto G86 Power 5G Fiyatı