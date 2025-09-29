Motorola'dan Aşırı İnce Telefon Geliyor! iPhone Air'e Rakip Olacak

Motorola'nın yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Moto X70 Air olarak adlandırılan telefonun bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. iPhone Air'e rakip olacak telefon aşırı ince bir gövde ile birlikte gelecek. Telefon önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak.

Motorola Moto X70 Air'in Tanıtım Tarihi

Yalnızca 5,6 mm kalınlığında olan iPhone Air'e rakip olmaya hazırlanan Motorola Moto X70 Air'in ekim ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Merakla beklenmeye başlanan yeni akıllı telefonun bir görüntüsü de paylaşıldı.

Motorola tarafından paylaşılan görüntüde Moto X70 Air'in çok ince gövdesine odaklanılıyor. Yeşil renk seçeneğine sahip telefonun sol kısmında ses ve güç butonları konumlanacak. Telefonun ön ve arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı henüz belli değil.

Telefonun donanımına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak yapay zeka destekli özelliklere sahip olacak. Arka yüzeyde en az iki adet kamera bulunacak. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılan Motorola Moto X50 Ultra'da 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlüğü, p-OLED ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Moto X50 Ultra gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Moto X70 Air'de de Snapdragon 8s serisi bir işlemci görebiliriz.

Motorola Moto X70 Air'in fiyat etiketi de henüz bilinmiyor. Moto X50 Ultra için 3.999 yuan (23.318) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirtelim. Moto X70 Air de benzer bir fiyat etiketiyle gelebilir. Peki, siz Motorola'nın yeni telefonu hakkınad ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.