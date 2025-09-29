OPPO'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! Tüm Özellikleri Sızdırıldı

OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonu Find X9 Pro'nun tüm özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, MediaTek'in en güçlü işlemcisi Dimensity 9500 sayesinde yüksek grafikli oyunları bile rahatça çalıştırabilecek. Telefon ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamerasıyla da öne çıkacak.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120HZ yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan OPPO Find X8 Pro'da 6,78 inç ekran büüyklüğü, 1264 x 2780 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Find X9 Pro gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. MediaTek'in amiral gemisi işlemcisinde Arm G1-Ultra GPU bulunuyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefon 8,24 mm kalınlığında ve 224 gram ağırlığında olacak.

Telefonun arka tarfında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-828 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 periskop kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde multispektral sensör yer alacak.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 7.500 mAh batarya kapasitesine telefon, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Find X9 Pro'da ayrıca IP66/68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO Find X9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Beyaz, altın ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak OPPO Find X9 Pro'nun 16 Ekim tarihinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.