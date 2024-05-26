Motorola Razr 2024’ün Heyecanlandıran Görselleri Ortaya Çıktı: Nasıl Görünüyor?

Katlanabilir telefon pazarının gözdelerinden biri olan Motorola Razr, 2024 yılında yeni bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Razr 2024 serisine dair sızıntılar daha önce ortaya çıkarak merak uyandırıcı detaylar ortaya koymuştu. Ancak bu seferki sızıntı çok daha heyecan verici duruyor. Çin'in TENAA düzenleyici kurumu, ABD'ye Razr 2024 olarak gelmesi beklenen Razr 50'yi web sitesinde listeledi.

Motorola Razr 2024 Teknik Özellikleri Neler?

TENAA listesiyle beraber Razr 2024'ün gerçek fotoğrafları ve teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı. Bu fotoğraflar, cihazı önden, arkadan ve yandan detaylı bir şekilde gösteriyor. Arka kamera modülü ve katlanabilir tasarım net bir şekilde görülüyor.

TENAA listesinde yer alan bilgiler sadece estetik değil, aynı zamanda telefonun gücünü de ortaya koyarak 2,5 GHz sekiz çekirdekli yonga seti Razr 2024'e yüksek performans sunacak gibi görünüyor. 8 GB ila 16 GB RAM seçenekleri ise farklı ihtiyaçlara hitap edecek. 128 GB ila 1 TB sabit depolama ise tüm dosyalarınızı ve uygulamalarınızı saklamak için geniş bir alan sunuyor.

Telefonun batarya kapasitesi de oldukça etkileyici çünkü 3.950 mAh çift pil sistemi, uzun süreli pil ömrü sağlayacak gibi görünüyor. Bu pil ile gün boyu telefonunuzu rahatça kullanabileceksiniz.

Ayrıca, Razr 2024'ün ekran ve kamera detaylarından bahsedecek olursak 6,9 inç FHD+ OLED ana ekran ve 3,6 inç OLED kapak ekranı ile görsel açıdan oldukça kullanışlı görünüyor. Kapak ekranı 1,056 x 1,066 piksel çözünürlüğe sahip telefonun arkasında 50MP+13MP çift kamera sistemi ve 32MP selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun 171,3 x 73,9 x 7,2 mm ölçülerinde ve 188 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor. Bu boyutlar, Razr 2023 ile neredeyse aynı olan Razr 2024'ün çok daha büyük veya çok daha küçük olmayacağını gösteriyor.