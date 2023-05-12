Motorola Razr 40 Ultra'nın Tasarımı Ortaya Çıktı

Dün yaklaşmakta olan katlanabilir telefon Motorola Razr 40'ın bazı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından bugün, üst düzey kardeşi Razr 40 Ultra'nın üç farklı renk seçeneğinin görüntüleri sızdırıldı.

Görüntüler telefonun adını da doğruluyor. Açıkçası burada en çok göze çarpan şey dış ekran. Şimdiye kadar bu tür katlanabilir cihazlarda gördüğümüz en büyük ekran diyebiliriz, öyle ki neredeyse tüm alanı kaplıyor, hatta kameraların ve flaşın etrafını sarıyor. Özellikle bu modelin rakiplerinin yaptıklarına kıyasla kesinlikle etkileyici görünüyor.

Razr 40 Ultra'nın Teknik Özelliklerinden Neler Bekliyoruz?

Razr 40 Ultra'nın şimdiye kadar Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 1080x2640 çözünürlük ve 120 Hz veya 144 Hz yenileme hızına sahip bir ana ekran, dış ekranda 1056x1066 çözünürlük, 512GB'a kadar depolama alanı ve 12GB'a kadar RAM ve 33W şarj destekli 3.640 mAh pile sahip olacağı söyleniyordu.

Ana kameranın Sony'nin IMX563 sensörünü kullanan 12MP bir kamera olduğu ve yanında SK Hynix'in Hi1336 sensörünü kullanan 13MP ultra geniş bir kamera olacağı söyleniyor. İç kısımda ise OmniVision OV32B40 sensörünü kullanan 32MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Telefonun Android 13 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor ve resmî lansmanının önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşeceği ön görülüyor.