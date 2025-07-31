Göz Kamaştırıyor: Kristal Kaplamalı Motorola Razr Geliyor!

Motorola, katlanabilir telefon serisinin en yenisi olan Razr 60 (Kuzey Amerika'da Razr 2025 olarak biliniyor) için dikkat çekici bir özel sürüm hazırlığında. Bu ayın başlarında sızdırılan tanıtım materyalleriyle ortaya çıkan Swarovski iş birliği resmiyet kazandı ve cihazın lansman tarihi 5 Ağustos olarak açıklandı.

Motorola Razr 60 Swarovski Edition Neler Sunacak?

Lansmana sadece birkaç gün kala, cihazın oldukça gerçekçi görünen yeni görselleri de internete sızdı. Görsellerde, iş birliğinin doğasına uygun olarak telefonun her yerinde Swarovski kristalleri yer aldığı görülüyor. Hatta cihazın katlanma menteşesinin ortasında bile bir kristal bulunuyor.

Donanımsal açıdan bakıldığında bu özel sürüm ile halihazırda piyasada olan standart Razr 60 arasında fark bulunmuyor. Yani dışı şık ve ışıltılı olsa da, iç donanım birebir aynı.

Motorola Razr 60 Swarovski Edition’ın teknik özellikleri şöyle:

Ana ekran: 6.9 inç, 1080x2640 çözünürlükte LTPO AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklık

Kapak Ekranı: 3.6 inç, 1056x1066 çözünürlükte AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızı, 1.700 nit tepe parlaklık, Gorilla Glass Victus koruma

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400X

Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 13 MP ultra geniş açı kamera

Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

Batarya: 4.500 mAh kapasite, 30W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği

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