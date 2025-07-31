Galaxy S26 Pro ve Edge'in Batarya Kapasiteleri Belli Oldu

Samsung'un 2026 başlarında tanıtması beklenen Galaxy S26 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde size şirketin alışılmışın dışında üç farklı model ile karşımıza çıkacağından bahsetmiştik. Şimdi ise o üç modelden ikisinin batrarya kapasiteleri ortaya çıktı. Galaxy S26 Pro modeli 4.300 mAh ile sevindirirken, Edge 4.200 mAh ile beklentilerin altında kaldı.

Samsung Galaxy S26 Pro 4.300 mAh Batarya ile Gelecek

Samsung Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge''in batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Buna göre S26 Pro, 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bugünkü S25'in yerini alacak olan bu telefon, söz konusu modelde sunulan 4.000 mAh'lik bataryaya kıyasla daha iyi bir pil performansına sahip olacak.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar Galaxy S26 Ultra'nın 5.000 mAh'lik batarya kapasitesini koruyacağını göstermişti. Bu da S26 Pro'daki gelişimi daha değerli yaoıyor. Söz konusu telefonun ekran boyutu da merak konusu. Galaxy S26 Pro'nun 6.2 inçlik Galaxy S25'e benzeyeceği tahmin ediliyor. Ancak değişiklik olması mümkün.

Samsung Galaxy S26 Edge 4.200 mAh Batarya ile Gelecek

Galaxy S26 Edge modeli ise beklentilerin altında kalabilir. Daha önce 4.500 mAh batarya kapasitesiyle geleceği iddia edilen ultra ince model, aslında 4.200 mAh kapasiteyle piyasaya sürülecek. Bu rakam, bu yılki 5.8 mm kalınlığındaki S25 Edge'in 3.900 mAh'lik mütevazı bataryasından daha iyi olsa da beklentileri tam olarak karşılamıyor.

Asıl ilginç olan ise Samsung'un bir şekilde S26 Edge'i 5.8 mm kalınlığındaki S25 Edge modelinden bile daha ince yapacağı yönündeki dedikodular. Samsung'un daha ince tasarımdaki bir telefona daha büyük bir bataryayı nasıl sığdıracağı ya da bataryayı daha büyük yapabilecekken telefonun neden daha da inceldiği şimdilik merak konusu.

Dünyanın ilk 2nm İşlemcisi Pil Ömrünü Artıracak

Samsung'un yıllardır aynı ya da benzer pil kapasitesi sunan cihazlar tanıttığı dikkatini çekmiştir. Ancak şirket buna rağmen her yeni modelde biraz daha iyi pil ömrü sunmayı başardı. Bunun sırrı ise telefonun pilinde değil güç tüketiminde. Daha iyi yazılım optimizasyonu ve daha verimli işlemci gibi detaylar şirketin bu başarısının ardındaki temel faktör.

S26 serisi için de benzer bir çalışma var. Samsung dünyanın ilk 2nm işlemcisi Exynos 2600'ü S26 serisi modellerinde kullanacak. Çok daha verimli ve çok daha düşük güç tüketimine sahip olan bu işlemci artan ya da sabit kalan pil kapasitesine sahip Galaxy S26 modellerini seleflerinden daha iyi yapacak.