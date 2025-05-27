Motorola'nın Yeni Bombası Şaşırtıyor (Böyle Orta Segment Mi Olur?)
Motorola'nın orta segment denilen ancak her nasılsa orta segmentin bile ötesinde bir konumda olan yeni modellerinin detayları TENAA listesinde netleşti.
Motorola'nın Çin'de sunacağı modellerin detayları TENAA'da ortaya çıktı. Buna göre sunulacak model; orta segment olarak nitelendirilen S60 Neo modelinin Çin'e özel versiyonu olan Moto G86 olabilir.
İşin ilginç tarafı ise telefonun orta segment olması ancak özelliklerine bakıldığında orta segmentin daha ötesinde özelliklere sahip olduğu görülüyor. İşte Moto G86'nın tüm detayları...
Moto G86 Bilinen Tüm Teknik Özellikleri
Modelin tüm detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:
- 6.67 inçlik 1.5K OLED ekran
- 2.5 GHz işlemci (belli olmadı, MediaTek Dimensity 7300 olabilir)
- Depo 128 GB (1 TB'a kadar) + microSD desteği
- 8 - 16 GB RAM seçenekleri
- 50 mp ana kamera sensörü
- 32 MP selfie kamerası
- 8 MP ikincil lens
- 6720 mAh batarya
- 33W hızlı şarj
- 192 gram ağırlık
- IP68/IP69 sertifikası
- Dolby Atmos hoparlör
- Ekran altı parmak izi okuyucusu
Moto G86 - S60 Neo Çıkış Tarihi
Moto G86'nın global versiyonu mu yoksa S60 Neo adıyla Çin'e özel mi olacağı henüz kesin değil. MIL-STD-810H askeri standart uyumuna sahip bu telefonun fiyatı ve çıkış tarihine dair detaylar lansmandan sonra belli olacak.
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