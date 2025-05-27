Motorola'nın Yeni Bombası Şaşırtıyor (Böyle Orta Segment Mi Olur?)

Motorola'nın Çin'de sunacağı modellerin detayları TENAA'da ortaya çıktı. Buna göre sunulacak model; orta segment olarak nitelendirilen S60 Neo modelinin Çin'e özel versiyonu olan Moto G86 olabilir.

İşin ilginç tarafı ise telefonun orta segment olması ancak özelliklerine bakıldığında orta segmentin daha ötesinde özelliklere sahip olduğu görülüyor. İşte Moto G86'nın tüm detayları...

Moto G86 Bilinen Tüm Teknik Özellikleri

Modelin tüm detaylarını aşağıda bulabilirsiniz:

6.67 inçlik 1.5K OLED ekran

2.5 GHz işlemci (belli olmadı, MediaTek Dimensity 7300 olabilir)

olabilir) Depo 128 GB (1 TB'a kadar) + microSD desteği

8 - 16 GB RAM seçenekleri

50 mp ana kamera sensörü

32 MP selfie kamerası

8 MP ikincil lens

6720 mAh batarya

33W hızlı şarj

192 gram ağırlık

IP68/IP69 sertifikası

Dolby Atmos hoparlör

Ekran altı parmak izi okuyucusu

Moto G86 - S60 Neo Çıkış Tarihi

Moto G86'nın global versiyonu mu yoksa S60 Neo adıyla Çin'e özel mi olacağı henüz kesin değil. MIL-STD-810H askeri standart uyumuna sahip bu telefonun fiyatı ve çıkış tarihine dair detaylar lansmandan sonra belli olacak.