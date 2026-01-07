Kilo Verdiren Akıllı Saat Tanıtıldı! 13 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Motorola, yeni akıllı saati Moto Watch'ı CES 2026'da tanıttı. Bu akıllı saat için Polar ile iş birliğine gidildi. Böylece sağlık açısından son derece gelişmiş özelliklerle donatılan bu cihaz, vücudunuzu korumanıza ve daha iyi hâle getirmenize yardımcı olacak stres yönetimi ve antrenman takibi gibi birçok özellik sağlıyor.

Motorola Moto Watch Özellikleri

Sağlık Özellikleri : Gece stresi yönetimi, günlük toparlanma analizi

: Gece stresi yönetimi, günlük toparlanma analizi Spor Analizi : Antrenman verimliliği, yakılan enerji türü takibi

: Antrenman verimliliği, yakılan enerji türü takibi İşletim Sistemi : Motorola'nın özel açık kaynak yazılımı

: Motorola'nın özel açık kaynak yazılımı Boyut : 47 mm

: 47 mm Pil Ömrü : 13 güne kadar (Normal) / 7 gün (AOD - Ekran Her Zaman Açık)

: 13 güne kadar (Normal) / 7 gün (AOD - Ekran Her Zaman Açık) Dayanıklılık : IP68

: IP68 İletişim: Mikrofon ve Hoparlör (Sesli görüşme desteği)

Motorola Moto Watch, Polar ile olan iş birliği kapsamında daha hassas bir şekilde konum takibi yapabiliyor ve sağlık analizi konusunda da ileri düzey deneyim sunuyor. Cihaz, vücudunuzun gece stresi nasıl yönettiğini izleyerek ertesi gün çok sıkı çalışıp çalışamayacağınızı, dinlemenize gerek olup olmadığını öğrenmenize olanak tanıyor.

Akıllı saat, antrenmanların belirlediğiniz hedeflere göre ne kadar etkili olduğunu öğrenmenizi mümkün kılıyor. Bununla birlikte karbonhidrat ve yağ gibi yaktığınız enerji türünü de gösteriyor. Diğer çoğu Android cihazlarla uyumlu saatlerin aksine bu cihaz Wear OS kullanmıyor. Motorola, bunun yerine kendi açık kaynaklı yazılımını tercih ediyor.

47 mm boyutundaki bu saat, IP68 sertifikasına sahip. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Öte yandan akıllı saat, telefon görüşmesi yapmanıza da imkân tanıyan mikrofon ve hoparlöre sahip.

Yeni akıllı saat, tek şarjla 13 güne kadar pil ömrü sunuyor. AOD (Always On Display / Ekran Her Zaman Açık) modu etkinleştirildiğinde ise bu süre 7 güne düşüyor. Moto Watch için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak cihazın 22 Ocak 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği belirtildi.