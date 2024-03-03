Motorola, Yapay Zeka Odaklı Moto X50 Ultra’nın Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola, markanın yeni ve önemli parçası olacak Moto X50 Ultra'yı tanıtan bir fragman yayınladı. Bu, 2023'ün Moto X40, Edge 40 Pro ve Edge Plus'ın (telefonların hepsi aynı yalnızca isimleri farklı) devamı olarak gelecek.

Geçen ay telefon, FCC de dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinde görüldü ve Çin'de ilk olarak suni deri arka kısım ve 125W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 4500mAh pil ile çıkması bekleniyor. Ayrıca kaputun altında 4nm Snapdragon 8 Gen 3 uygulama işlemcisinin (AP) yer alması bekleniyor.

Motorola'nın Büyük Geri Dönüşü

Motorola son adlandırma geleneğini sürdürürse, Çin'de Moto X50 Ultra olarak piyasaya sürülen cihaz, küresel pazarda Moto Edge 50 Pro ve Kuzey Amerika'da Moto Edge+ 2024 olarak isimlendirilecek.

Fragmanda, telefonun hızını ispatlamak amacıyla, Lenovo sponsorluğunda olan Formula 1 araba yarışı gösteriliyor. Bunun aynı zamanda, Motorola'nın son teknoloji yapay zeka özelliğinin bulunduğunun göstergesi olduğu düşünülüyor.

Çin merkezli Lenovo, Motorola'nın ana şirketidir. Video, F1 Çin Grand Prix'sinden bahseden bir Weibo gönderisinden (GSMArena aracılığıyla) geliyor. Videoda ayrıca, cihazın sol üst köşesindeki sahte deri arka kısmı ve arka kamera dizisini gösteren telefona hızlı bir bakış da gösteriliyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından Aralık ayının sonuna kadar olan dönemde şirket, kıtadaki sevkiyatlarının yıllık bazda %73 arttığını gördü. Motorola ayrıca 2023 yılının tamamında Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı ve sevkiyatları 2022'ye göre %34 arttı.

Şirket, Motorola DROID'in Android 2.0 çalıştıran ilk Android telefon olduğu 2009-2010'daki yükselişi yeniden yakalamaya çalışıyor. ABD'de iPhone'un ilk gerçek rakibi olmaya çalışıyor. Telefon aynı zamanda Androidmania'nın başlamasına da yardımcı olmuştu. Ancak Motorola, şirketin Samsung, HTC ve LG gibi diğer Android üreticilerinin gerisinde kalmaya başlamasıyla kısa sürede yolunu kaybetmişti.

Motorola, harika özellikleri ve bütçe dostu olan cihazlarla önemli bir geri dönüş yaptı. Fakat Samsung ve Apple ile hala büyük bir rekabet içerisinde.