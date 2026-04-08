Uygun Fiyatlı S26 Ultra Alternatifi Telefon Geliyor! Moto G Stylus 2026 Tanıtıldı

Akıllı telefonlarda kalem kullanmayı seviyor ama üst düzey amiral gemilerine bir servet ödemek istemiyor olabilirsiniz. Motorola, tam da bu ihtiyaca yönelik yeni Moto G Stylus 2026 modelini tanıttı. Cihaz, yenilenen kalemi ve güçlü donanımıyla Galaxy S26 Ultra'nın uygun fiyatlı rakibi olmayı hedefliyor.

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: AMOLED Ekran Parlaklıklığı : 5000 nit

: 120 Hz Ekran Çözünürlüğü : 1.5K

RAM : 8 GB LPDDR5X

İşletim Sistemi : Snap Dragon 6 3. Nesil

İkinci Kamera : 13 MP Ultra Geniş Açılı Lens

Batarya : 5200 mAh

Kablosuz Şarj: 15W

Moto G Stylus 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?

Moto G Stylus 2026, 6.7 inç büyüklüğünde, 1.5 K çözünürlüklü AMOLED bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 120 Hz yenilme hızına da sahip olan ekran, menü geçişlerinde ve FPS oyunlarında akıcı bir kullanım sağlıyor. Cihazın ekran parlaklılığı da 5000 nit'e çıkarılmış. Böylece, güneşli ortamlarda dahi ekran cam gibi net bir görüntü veriyor.

Motorola, G Stylus 2026'da zorlu dış kullanım koşullarına karşı telefonun ekranını koruyan Water Touch adı verilen bir teknoloji kullanmış. Bu teknoloji sayesinde dokunmatik ekranı yağmur altında bile sorunuzca kullanabiliyorsunuz. Ayrıca hem telefon hem de kalemi, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı en üst düzeyde korunuyor.

Moto G Stylus 2026'nın İşlemci, RAM ve Depoloma Özellikleri Neler?

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemci alıyor. Günlük işler ve oyunlar için oldukça ideal olan bu işlemciye, yeni nesil 8 GB hızlı LPDDR5X RAM ve ihtiyaca göre 128 GB veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Bu donanımsal özellikler, günlük kullanımda ve mobil oyunlarda sorunsuz bir performans sergiliyor.

Moto G Stylus 2026'nın Bataryası Kaç mAh?

Moto G Stylus 2026, 5200 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu batarya, 68W kablolu hızlı şark desteğiyle çok kısa desteğiyle çok kısa sürede doluyor. Ayrıca cihazda, kablo karmaşasıyla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için 15W kablosuz şarj özelliği de standart olarak sunuluyor.

Moto G Stylus 2026 Hangi İşletim Sistemine Sahip?

Telefon yazılım tarafında en güncel Android 16 işletim sistemi ve kullanıcı dostu HelloUX arayüzüyle geliyor. Motorola, bu cihaz için iki büyük Android sürüm güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik yaması sunacağını garanti ediyor.

Moto G Stylus 2026'nın Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz, optik imaj sabitleyici ile desteklenen 50 MP'lik bir ana kameraya sahip. Optik İmaj Sabitleyici sayesinde, yürürken çektiğiniz videolarda veya hareketli anlarda oluşan bulanıklık ortadan kalkıyor. Ayrıca arka kameraya 13 MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Buna ek olarak telefonun ön kısmında ise 32 MP'lik bir kamera bulunuyor.

Moto G Stylus kamerasındaki yapay zeka özellikleriyle de öne çıkıyor. Yapay zeka, çekim yaptığınız nesneyi algılayarak renkleri ve kontrastı kişisel tarzına en uygun şekilde otomatik olarak ayarlayabiliyor. Özellikle evcil hayvanlar veya spor müsabakaları gibi çok hızlı hareket eden nesneleri netleştiren özel aksiyon çekimleri modları da bulunuyor.

Moto G Stylus 2026'nın Kalem Özellikleri Neler?

Motorola'nın önceki Stylus modellerindeki kalemler sadece dokunmatik işlemler yapabiliyordu. Ancak cihazın 2026 modeline bu durum tamamen değişti. Telefonla gelen yeni kalem, tıpkı çok pahalı telefonlardaki gibi ekrana yaptığınız basıncı ve kalemin eğitmini oldukça hassas bir şekilde algılayabiliyor.

Yeni kalemdeki bu hassasiyet, telefonda çizim yapanlar veya kendi el yazısıyla not tutanlar için harika bir özellik. Kalem, Motorola'nın yeni yapay zeka özellikleriyle de tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Örneğin " Çizimden Görüntüye" özelliği sayesinde, ekranda yaptığınız basit karalamalar, çok kısa sürede profesyonel görsellere dönüştürülüyor. Bu özellik, kullanıcılara hem eğlenceli hem de pratik bir kullanım sunuyor. En son kalemle işini bittiğinde ise, kalemi telefonun içindeki yuvasına yerleştirip şarj edebiliyorsunuz. Kalem, burada sadece 15 dakika içinde tamamen şarj oluyor ve 100 saat kesintisiz bir kullanım sunuyor.

Moto G Stylus 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Motorola, 16 Nisan'da G Stylus 2026'yı 499 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunacak. Bu da güncel kurla 22 bin 224 TL'ye tekabül ediyor.

Moto G Stylus 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola, G Stylus 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Şirketin, G Stylus serisi telefonları maalesefe ülkemizde satılmıyor. Bu yüzden Moto G Stylus 2026'nın da yakın bir zaman Türkiye'de satışa sunulacağını düşünmüyoruz. Ancak telefonu almak isterseniz yurt dışı sitelerden sipariş edebilirsiniz. Fakat telefonun fiyatının ek vergilerle birlikte daha pahalı olacağını hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonlara meraklı biri olarak Moto G Stylus 2026'nın özelliklerini yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Cihaz her ne kadar Galaxy S26 Ultra'nın uygun fiyatlı bir alternatifi olsa da daha düşük teknik özelliklere sahip. Telefonun uygun fiyatlı olmasını da orta seviyedeki donanımına borçlu. Eğer akıllı telefonlarda kalem kullanmayı seven fakat amiral gemisi telefonlara yüksek fiyat ödemek istemeyenlerdenseniz, Moto G Stylus 2026'yı tercih edebilirsiniz.